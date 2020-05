Presidenta del Colegio Médico: “No podemos seguir hablándole a una pared”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió a los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien sostuvo que el aumento en los numeros de contagio por coronavirus se deben a una “falta de confianza recíproca”, por el contexto generado tras el estallido social de octubre.

Siches llegó esta jornada hasta el palacio de La Moneda, para reunirse con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en el marco de la Mesa Social Covid-19, en un contexto marcado por las cifras récord de contagios y de fallecidos en el país a causa de la pandemia.

“A mí no me sirve que el ministro cambie el tono, sino que haya un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. Nuestra participación en la mesa social es con el mejor ánimo, pero no podemos seguir hablándole a una pared”, dijo Siches según informó radio Cooperativa.

La presidenta del Colmed añadió que “el Ministerio de Salud se ha empeñado en contener y retener la información. Se lo dijimos al Presidente en la primera reunión, hay desconfianza en las autoridades de Gobierno”.

“Una buena forma de poder hablar en datos objetivos y recuperar la credibilidad de la ciudadanía, se lo hemos señalado desde el primer día al Presidente y al ministro del Interior, es contar con la información necesaria”, indicó la dirigenta gremial.