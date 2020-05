Paramédica del Hospital San José hizo duro descargo y llamó a las autoridades a que "levanten todos los hospitales modulares que puedan"

10:30 "Hago un llamado a la gente a que se cuide, 'por favor, cuídense', sobretodo a la gente de la zona norte porque si llegan acá no tenemos las condiciones para atenderlos", añadió Gloria Pinto.

Esta jornada la paramédica del Hospital San José, Gloria Pinto, conversó con el matinal de Chilevisión donde se refirió a la situación en la que se encuentra el centro hospitalario debido a la pandemia por Covid-19.

En la entrevista, la trabajadora de salud manifestó que "lo que yo veo, donde sea en cualquier lugar de Santiago que puedan levantar un hospital modular que lo hagan. Si los pacientes pacientes se pueden trasladar cuánto van a demorar, acá siempre se derivan pacientes".

"Que levanten todos los hospitales modulares que puedan, en Espacio Riesco no se puede enviar a pacientes de gravedad", expresó.

Pinto insistió diciendo que "¿Cómo es posible que no levanten un hospital en una comuna o en un lugar en especifico que no se requiere? Si acá tenemos a los pacientes por montones y no tenemos como atenderlos".

Además, aprovechó la instancia para hacer un llamado a la ciudadanía. La paramédica indicó que "hago un llamado a la gente a que se cuide, 'por favor, cuídense', sobretodo a la gente de la zona norte porque si llegan acá no tenemos las condiciones para atenderlos".

"Esto corrobora lo que nosotros venimos diciendo hace tantos años, que esto no es suficiente, no es posible que tengamos 6 bandejas mortuorias para un millón de personas o más, no es posible", cerró.