Fiscalía abrió investigación por viaje de senador Quinteros a Puerto Montt

El Fiscal Regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, oficio una investigación por el Artículo 318 del Código Penal en contra del senador Rabindranath Quinteros (PS), quien viajó a Puerto Montt, en la región de Los Lagos, pese a que era sospechoso de Covid-19.

“Estoy disponible para que se abra toda la investigación necesaria. No quiero escudarme y reconozco que me confundí, porque como comenzaba el confinamiento en mi casa por la cuarentena para mayores de 75 años viajé (…) Además me sentía bien y nunca se me pasó por la cabeza que daría positivo. Estoy a disposición de la fiscalía”, sostuvo en conversación con La Tercera.

Cabe recordar que este viernes se confirmó que el vicepresidente del Senado dio positivo al examen de COVID-19, convirtiéndose en el primer parlamentario contagiado.

El equipo de prensa de Quinteros informó, a través de un comunicado, que el senador se sometió al examen PCR a petición de La Moneda, luego que se confirmara que un trabajador de prensa era portador del virus, y por lo cual se activó un protocolo y se ordenó el relevo que los equipos reporteriles que cubren la fuente.

A una semana del contagio, se detalló que el senador de la región de Los Lagos "no ha presentado ningún síntoma ni molestia, sin embargo su médico le recomendó descansar y hacer el aislamiento de 14 días, el que comenzó a realizar a penas fue notificado".

