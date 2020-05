Salud entregará información a nivel de barrios y cuarentena total se renovaría por una semana más

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ahondó en el anuncio realizado ayer por el presidente Sebastián Piñera, respecto de la entrega de información más detallada sobre la pandemia en el país.

Mañalich aseguró que la decisión de entregar datos desagregados, apuntan a mejorar la toma de decisiones. “Así no sólo se van a señalar los casos nuevos no solo por región, sino por comuna y por barrio, la incidencia de casos activos, no sólo cuántos hay, sino como se mueve en referencia al total de la población y fallecidos por comuna como ya lo anunció la ministra vocera”, dijo el secretario de Estado.

Además el titular del Minsal, recordó que mediante el Decreto 18 se autorizó a que se pueda incorporar como trabajadores de la autoridad sanitaria a funcionarios municipales, los que “puedan colaborar con los casos, contactos con los domicilios, para que fortalezcan la red de vigilancia epidemiológica que se necesita”.

En esa línea, dijo Mañalich, para mantener la privacidad de los pacientes, se tratara de algunos funcionarios específicos, situación que será convenida con los alcaldes de cada comuna.

Lo mismo en el caso de la entrega de información a nivel de barrios, la que no consistirá en un mapeo de los casos, sino de información por kilómetro cuadrado.

Consultado por el futuro de la cuarentena total obligatoria que rige en el Gran Santiago, el titular de Salud planteó que “lo más probable es que se renueve por una semana más, para cumplir al menos 14 días y tener una data confiable en relación a algo que está evolucionando”.