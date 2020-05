Diputados piden igualdad ante la ley y que se indague viaje al sur de senador Quinteros

12:01 El UDI Guillermo Ramírez apuntó a la declaración jurada que se firma antes de subirse a un avión señalando que no hay sospechas de estar contagiado: “al senador Quinteros o no le pidieron la declaración jurada o firmó algo a sabiendas de que se había hecho el examen”.

Los diputados Pablo Vidal (RD) y Guillermo Ramírez (UDI) criticaron duramente el actuar del senador Rabindranath Quinteros, quien el viernes pasado subió a un avión con destino a Puerto Montt, mientras estaba pendiente el resultado de su examen por Coronavirus, el que terminó dando positivo.

Vidal señaló que: “Llama mucho la atención que un parlamentario que es miembro de la Comisión de Salud, que es médico, que es vicepresidente del Senado no estuviera al tanto de todas las recomendaciones y protocolos de seguridad para situaciones como la de él. No hay excusa posible para lo que hizo”. En Radio Universo, agregó que “si nosotros que estamos todo el día leyendo de esto, hablando de esto, estudiando, no estamos claro que ante un riesgo de contagio y un examen a la espera de un resultado tiene que tener extremo cuidado, entonces después cuando escuchamos autoridades echarle la culpa a la gente porque se contagia entonces ¡cuidado! A lo mejor el problema de información es más grave porque si el senador Quinteros fue así de irresponsable con todo el acceso a información y conocimiento, bueno cómole vamos a pedir a la gente que hoy día tiene que salir a buscar el sustento que se quede en su casa si él tuvo la capacidad de subirse a un avión hasta Puerto Montt”.

“Considero que de verdad es muy grave, no sólo desde el punto de vista de las sanciones que pueda recibir, que sea la que corresponda, nada que atenuar, pero además está la señal que se le da al país. Esta señal de los políticos, los parlamentarios hacen lo que quieren, hay un poquito de eso y es gravísimo el error que cometió el senador Quinteros”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Ramírez, señaló que “su actuar es inexcusable, yo no he vivido esto porque somos diputados por Santiago y nos vamos en auto. (Pero) me contaban los parlamentarios de zonas extremas que cuando se suben al avión tienen que hacer una declaración jurada que establezca que no están con síntomas, que no sospechan que tienen el coronavirus”. Entonces, recalcó, “acá han pasado cosas que no se ven… al senador Quinteros o no le pidieron la declaración jurada o firmó algo a sabiendas de que se había hecho el examen porque sabía que tenía algunos síntomas y estaba esperando los resultados”. “Es de verdad gravísimo y tiene que haber igualdad ante la ley. Recordó el caso de un ciudadano que viajó a Temuco y estaba esperando el resultado de un examen, “el Estado se querelló, va a ser procesado, se piden las penas del infierno. Yo espero que todas las personas, sin importar quiénes sean, tienen que responder igual ante la ley”.

“Lo del senador Quinteros es muy dañino sobre todo por la señal: No puede ser que las autoridades que hacen las normas sean las primeras en saltárselas. Entiendo que el gobierno no quiera pelearse con un senador o un partido político pero el gobierno no es el único habilitado. Esperaría que la Justicia actúe de oficio investigue, se pone en peligro la salud de algunas personas”, acotó.

Vidal agregó que es importante la “igualdad ante la ley” y que la sanción judicial es más valiosa que alguna de la comisión de ética que “son simbólicas”.