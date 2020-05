Presidente de RN rechazó dichos de van Rysselberghe sobre querellarse contra manifestantes de El Bosque

19:56 "Pretender mano dura, ir a palos con la gente que está pasando hambre, me parece que no es la herramienta ni la solución". manifestó Desbordes.

Tras las manifestaciones que se registraron en la comuna de El Bosque, la presidenta de la UDI le solicitó al gobierno querellarse contra las personas, dichos que rechazó su par de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

El timonel de RN manifestó en una entrevista con 24 horas que "pretender mano dura, ir a palos con la gente que está pasando hambre, me parece que no es la herramienta ni la solución".

"Esa multitud no quiere hacerle daño al Gobierno, lo está pasando mal, la gente que tiene empleos precarios, que lleva semanas, incluso meses, desde el estallido, lo está pasando mal. Entonces, ¿mano dura con quién? ¿Usted va a aplicarle mano dura a 300-400 personas que salieron a protestar porque tienen hambre? No me parece correcto", cerró Desbordes.