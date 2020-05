Guevara sobre entrega de canastas familiares: "Esto no va a pasar en un día ni en dos días"

15:38 "Hoy día no hay en Chile esa cantidad de cajas de mercadería y, por lo tanto, las distintas instituciones que van a ser proveedores tienen que producir eso", sostuvo el intendente Metropolitano, haciendo referencia a las 2,5 millones de canastas anunciadas por el Gobierno.

El intendente metropolitano Felipe Guevara, se refirió durante esta jornada al programa que busca entregar 2,5 millones de canastas de alimentos a las familais que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus.

"Esperamos poder partir, esto es un proceso, esto no va a pasar en un día ni en dos días, es un proceso que tiene que ver no solo con la capacidad de distribución sino también con la capacidad de producción, hoy día no hay en Chile esa cantidad de cajas de mercadería y, por lo tanto, las distintas instituciones que van a ser proveedores tienen que producir eso", sostuvo.

Sus dichos llegan después del pronunciamiento de Contraloría, organismo que precisó que "ambas medidas (entrega de alimentos y fortalecimiento del presupuesto municipal) pueden ser autorizadas mediante una resolución, sin esperar la toma de razón", dijo.

Además, el documento añade que "sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría realizará el control de legalidad respectivo durante el proceso".