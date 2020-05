J.C. Rodríguez: "Creo que con este nivel de contagios y con esta situación país ya no da para llevar gente al set"

Aunque los canales implementaron estrictos protocolos de seguridad para resguardar la salud de sus rostros, el coronavirus finalmente llegó a los sets de televisión. Ayer los animadores de dos de los cuatro matinales tuvieron que conducir sus respectivos programas con teletrabajo, al verse obligados a cumplir con cuarentenas preventivas.

Esto luego de que se confirmara que el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, dio positivo al test que detecta el Covid-19. El legislador había estado el viernes 15 de mayo en "Bienvenidos" de Canal 13 y en "Hola Chile" de La Red, y el lunes 11 de mayo en el matinal de Chilevisión, "Contigo en la mañana".

Por eso, los animadores de esos programas se vieron obligados a cumplir cuarentenas preventivas y a someterse a exámenes.

Es el caso de los conductores del espacio matutino de CHV, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, quienes ayer -por primera vez desde que comenzó la pandemia-tuvieron que estar ambos al mismo tiempo animando el matinal desde sus respectivos hogares.

Álvarez ya había estado antes con teletrabajo, pero para Rodríguez fue su debut en el desde casa. El periodista explica a hoyxhoy que se trata de una cuarentena preventiva, porque ninguno de los dos ha tenido síntomas, y que ya fueron testeados, por lo que hasta ayer estaban a la espera de los resultados para regresar al estudio. Sin embargo, si resultaran ser positivos, eso implicaría que estarán al menos dos semanas fuera del set.

Es muy distinto estar en a casa. Hay un poco de delay (retraso) y eso hace que tengamos que ser mucho más ordenados, no interrumpirnos con la Monse, porque en el estudio nos miramos o nos hacemos señas. Y también es muy difícil contrapreguntar. Es mucho más complejo hacer un programa así pero siento que anduvimos bien.

A mí me dio lata, porque en el canal nosotros hemos hecho todo. No tenemos peluquería, no tenemos maquillaje, nos pasan la ropa una vez a la semana, hay tres personas en el set que están con buzo blanco, con cuestiones en el pelo, con mascarillas, con guantes; entonces nos dio lata. Además que Ossandón fue el lunes pasado y justo ese día nos hicimos el examen rápido en el canal -los lunes lo hacen- y habíamos salido negativo, así que nos dio ene lata, porque pensamos que tomamos todas las medidas. Hay otros canales que tienen seis o cinco invitados en el set y nosotros nada, empezamos a invitar a uno al set, que fue el caso de Ossandón porque ya estábamos en demasiada desventaja respecto de los otros que llevaban a miles de personas en el set. Entonces me dio lata pero bueno, hay que hacerlo.

Inevitable, por eso te cuento que nosotros no tenemos ni maquilladoras, nos maquillamos nosotros con tutorial; el pelo, yo hoy día de hecho eché una talla de que me lo iba a arreglar con Poet, todo parado. Nosotros siempre hemos estado tratando de asumir esto con la mayor responsabilidad y ahora como comunicadores teníamos que irnos para la casa, pero si el PCR sale negativo vamos a volver al set porque no estamos enfermos y si sale positivo tenemos que estar dos semanas desde la casa y ahí veremos cómo nos sentimos para ver si seguimos saliendo al aire o no.

Yo no lo sé, le estás preguntando a la persona equivocada porque yo no tomo esas decisiones. Ahora, si me preguntaran a mí, yo creo que con este nivel de contagios y con este nivel de situación país no da para llevar gente al set.

La trazabilidad de Ossandón no está clara, porque no estuvo con Quinteros pero estuvo con Rincón pero Ximena Rincón está sin Covid, entonces, bueno, la única manera de que esto no ocurra es que no vaya nadie. Nosotros estuvimos mucho tiempo sin que nadie fuera al set, mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros estábamos entrevistando a gente con teletrabajo, que de repente se le corta la señal, y en el canal de al lado estaban con un ministro en el estudio, entonces no tienes ninguna posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Entonces por eso empezamos a llevar gente al set, esa es la verdad.

Para los periodistas es complejo esto, sí está bueno el teletrabajo pero los periodistas están en la calle haciendo la pega, no todo es de escritorio.