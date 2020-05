Arturo Longton confesó tener "una culpa terrible" tras separarse de su mujer: "Ella lo pasaba mal, de repente me descargaba"

08:40 "Haberle hecho daño a esa persona me mataba”, comentó, luego de asegurar que "hace dos días me vino como un ataque de llanto de la nada. Llegué a la casa y me puse a llorar, y lloraba y lloraba, sentía que me ahogaba".

Arturo Longton causó sorpresa entre sus seguidores luego de revelar los sentimientos que guarda sobre la separación con su mujer, Daphne Bunney, con quien casó en 2010 después de pololear por diez años.

En conversación con el programa "Cocina Fusión", aseguró tener "una culpa terrible". "Ella lo pasaba mal, de repente me descargaba… No sé poh, yo jugaba en Internet también (juegos de casino) y ella estaba al lado, y como que le echaba la culpa a ella, ‘yeta’ y la cuestión. ‘Porque a ti no te gusta me tiras mala vibra…´", comentó.

"Aguantar a una persona como yo no es fácil. Yo soy súper sincero, no soy buen partido para nadie. Pero perdió el tiempo conmigo, no le dejé nada, no solo lo material. Podría haber tenido otra vida, haber tenido quizás hijos. Tengo mucha culpa", añadió.

Incluso, aseguró que “hace dos días me vino como un ataque de llanto de la nada. Llegué a la casa y me puse a llorar, y lloraba y lloraba, sentía que me ahogaba".

“Y era por toda la culpa que tenía de cuando me separé", añadió, contando que se "acordaba de la situación de ella yéndose de mi casa, yo no estaba en ese momento, tenía una relación por fuera, pero me puse como en el… De la nada, era como una puerta que quizás tenía. Imagínate, han pasado seis años".

En su relato, insistió en que no sabía qué le ocurría, pensando incluso que había sido un ataque de pánico. "Nunca la quise herir, pero ahora me doy cuenta del daño que le hice. (...) Entonces haberle hecho daño a esa persona me mataba”.