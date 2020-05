"Sobre mi cadáver": Bachelet descartó una nueva candidatura a La Moneda

11:13 "No puede ser porque no haya nadie más, la misma señora que estuvo dos veces vuelva por tercera vez. Creo que eso no le hace bien a la democracia", aseguró.

La ex Mandataria y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró a Horizonte Ciudadano, la fundación que creó el 2018, que descarta la posibilidad de postularse nuevamente a la presidencia.

"¿Cómo lo digo, en diplomático o lo digo en chileno? Sobre mi cadáver, sobre mi cadáver. Y la razón es política, hoy día hay expresiones de la ciudadanía que son horizontales, que no son verticales, dirigidas por pares, no hay una cabeza que dirigida", sostuvo.

Asimismo, aseguró que "la democracia exige nuevas caras, que no quiere decir que sean caras jóvenes necesariamente, pero nuevas caras. No puede ser porque no haya nadie más, la misma señora que estuvo dos veces vuelva por tercera vez. Creo que eso no le hace bien a la democracia".

Además de asegurar que "no sólo yo no volvería como candidata", insistió en que "estoy en contra de todos estos grupos cerrados que toman decisiones y que no amplían a la ciudadanía, que ha mostrado ser responsable, seria, y capaz de tener propuestas".