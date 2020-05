Ministro Moreno ingreso a cuarentena preventiva

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, informó durante esta jornada que debió ingresar a cuarentena preventiva. Esto, debido a que un integrante de su equipo fue diagnosticado con Covid-19.





Según indicó en su cuenta de Twitter, el funcionario presenta "síntomas leves hasta ahora". No obstante, sostuvo que "a pesar de que no tuvimos contacto estrecho, he decidido realizarme el test preventivamente y hacer cuarentena como indica el protocolo".