Presidente de los Bancos y Fogape: "Somos los primeros interesados en poder lograr que los clientes se levanten"

José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), se refirió en conversación con radio Cooperativa, a la polémica en torno a la entrega de los créditos Covid-19 y a los llamados que ha realizado el gobierno y el Banco Central, a agilizar la entrega de financiamiento para las empresas.

"Somos los primeros interesados en poder lograr que los clientes se levanten: Si a un banco le va a ir mal es porque al cliente le va a ir mal. Si el cliente no puede pagar eso va a ser una pérdida directa a los bancos", dijo Mena.

Además, el presidente del gremio descartó que haya discriminación por rubros en la entrega de los créditos: "hay dos formas de no calificar para esta operación: quedar fuera, ante la ley, por morosidad, y que el sujeto individual (no el rubro) no tenga una vialidad en el riesgo de crédito".

Mena además dijo que a diario se están cursando cerca de 3 mil operaciones y que esta semana se habrán entregado por sobre 4 mil millones de dólares.

"Cuando el 97% de las operaciones cursadas corresponden a micro y pequeña empresa, creo que es difícil hacer afirmaciones de que se están eligiendo", dijo.