Copano sobre estafas piramidales: "Famosos sin cash recurren a su popularidad para embaucar gente. Está mala la cosa"

16:58 Una dura y ácida crítica lanzó el periodista, la que fue secundada por la comediante Belén Mora, afirmando que a ella también le han escrito ofreciéndole ser parte de negocios en los que "copian y pegan un speech que no te explica NADA".

Durante esta semana revuelo causo en las redes sociales diversas acusaciones en contra del rostro de televisión Karol "Dance", por una presunta participación en un esquema de estafa piramidal, llegando a ser Trending Topic con el hashtag #KarolPiramidance.

Al respecto se han vertido diversas opiniones, criticas y defensas en las mismas redes, pero el tema de las estafas piramidales es una realidad que afecta a muchas personas en nuestro país.

En esta línea el periodista de Chilevisión, Nicolás Copano, escribió en su cuenta personal de twitter una dura e y ácida crítica "El tema detrás de las estafas piramidales: famosos sin cash recurren a su popularidad para embaucar gente. Esta mala la cosa".

Ante este tuit la comediante Belén Mora, más conocida como Belenaza, reafirmó esta situación, indicando que a ella misma le habrían ofrecido participar en instancias cuestionables.

La humorista le respondió a Copano de la siguiente forma: "Heavy. Me han escrito mucho y cuando pido q me expliquen todos copian y pegan un speech que no te explica NADA".