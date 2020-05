¿Beneficiario de la caja de mercadería? Sepa cómo sacarle el mejor provecho en platos y tiempo

Pese a las reiteradas preguntas de gremios y organizaciones relacionadas sobre cuánto es el tiempo que debe durar la caja de mercadería comprometida para las familias más vulnerables del país ante la crisis sanitaria, no está claro si la entrega que partió el viernes se volverá a repetir, por los que sus beneficiarios deben intentar que los productos duren lo más posible. ¿Cómo hacerlo?

La nutrióloga de la Clínica MEDS, Ximena Muñoz, dice que si bien se alegró del anuncio presidencial de entregar estas canastas, pide que no se pierda de perspectiva que es una "caja de emergencia, por lo tanto no se trata de una nutrición balanceada ni óptima, es de emergencia. Es el 70% del aporte calórico de una familia de 4 a 5 personas y por no más de dos semanas".

Para ello, agrega la presidenta del Colegio de Nutricionistas, Cecilia Sepúlveda, lo más importante es que las porciones sean estándares, no grandes. "Si en Chile, el 74% tiene sobrepeso u obesidad es por eso, por las porciones. Por ejemplo, un kilo debería durar para cuatro preparaciones distintas para cuatro personas, es decir, hacer 250 gramos cada vez. Pero los chilenos no comen así, una taza de arroz al almuerzo es poco", detalla.

Y es que si bien la caja fue modificada sobre lo que se había diho inicialmente, aún hay porciones que son insuficientes considerando que además no en todas las casas viven tres o cuatro personas. Ese es el caso del pan. La caja incluye dos kilos de harina, algo que, según Ximena Muñoz, alcanzaría para sólo una semana.

Entendiendo que se trata de una ración de emergencia y que en un escenario ideal son fundamentales las frutas, verduras y huevos (que la caja no tiene), para la nutrióloga Muñoz las legumbres con cereales se transforman en un comodín perfecto.

"Es ideal: son alimentos no perecibles, crudas no se necesitan refrigerar y cocinadas junto al cereal hacen la combinación perfecta de aminoácidos que el cuerpo necesita, crean una proteína de calidad", comenta la experta.

Y agrega que felicita profundamente a quien tuvo la idea de bajar la leche condensada, que se evaluaba inicialmente, y, en su lugar, sumar legumbres.

Otro aspecto que destaca de la canasta estatal es que ofrece porciones de pescado (jurel y atún) que tienen un valor proteico muy necesario, además aceites grasos. "Haber dejado de comer jurel en Chile fue un tremendo error", lamenta.

Cecilia Sepúlveda, sin embargo, considera que la falta de frutas y verduras es algo que se podría haber evitado. "Hay cosas que duran, se podría haber complementado con tubérculos, que duran un mes sin problemas, quizás un par de manzanas, que también duran", critica.

Para hacer cundir los ingredientes entregados, las especialistas coinciden en que es fundamental crear una especie de menú semanal, para sacarles el mejor provecho a todo. "Las legumbres alcanzan para hacer tres veces por semana mezclada con un cereal. Un kilo de legumbre debería rendir al menos 10 porciones. El resto de los días se puede hacer el pescado con el puré y tallarines otro", aconseja la nutrióloga Muñoz..

La nutricionista Sepúlveda plantea que hacer budines también es recomendada, dados los ingredientes entregados, sin embargo, la falta de huevos hace que todo se complique bastante más.

Nutrióloga Muñoz: Le agregaría cereales con fibra, como avena. Pero en Chile no hay un alto consumo de esto. Los dos kilos de azúcar se la bajaría, pero es verdad que la gente la consume y harto. Yo le pondría medio kilo, no más. Yo no recomiendo la once comida jamás, pero para esta caja y en este caso, creo que es la mejor opción.

Nutricionista Sepúlveda: creo que se podría haber hecho un esfuerzo con alguna verdura que durara. Con un tubérculo, y huevos, se podría haber hecho harto más.

La pdta. del Colegio de Nutricionista, Cecilia Sepúlveda, dice que hay cosas de lo que ocurre actualmente que se podrían haber evitado. "Hay que generar estrategias a más largo plazo, hay cosas que se pueden hacer y no se han hecho, por ejemplo hay una ley que duerme en el Congreso sobre los desechos de alimentos que se pueden reutilizar, cosas que los supermercados botan y que están en buenas condiciones", dice.

**Legumbres y cereales: **Garbanzos con arroz, porotos con tallarines y lentejas con arroz son "la mezcla perfecta para crear aminoácidos ideales", comentó la nutrióloga.

En porciones correctas, cada paquete puede dar cinco. Con esta mezcla pueden comer un almuerzo la familia completa, además incluye ácidos grasos.

Pese a que las especialistas recomiendan que la leche se utilice en el desayuno de los niños, para preparar el puré se debe utilizar el lácteo.

Alimentos

Dos bolsas de 1 kg de harina de hornear

Dos bolsas de 1 kg de azúcar granulada

Tres paquetes de 400 gr de fideos

Tres paquetes de 400 gr de tallarines

Dos bolsas de 1 kg de arroz largo

Una caja de 100 bolsitas de té

Dos latas de 170 gr de atún

Una botella de 900 cc de aceite vegetal

Seis Doy Pack de 200 gr de salsa de tomate

Una 1 kg de porotos

Una 1 kg de lentejas

Una 1 kg de garbanzos

Una bolsa de 1 kg de leche en polvo

Dos latas de 425 gr de jurel natural

Un envase de 125 gr de sal fina yodada

Una bolsa de 250 gr de puré de papas deshidratado

Una bolsa de 250 gr de mermelada

Artículos de limpieza