Eduardo Fuentes y cambios en "Mentiras Verdaderas": "Algo pasó con el 'Sin censura', la gente lo pide una y otra vez. Creo que va a volver, esperemos que sí"

La gente lo pide y por eso, dice el propio Eduardo Fuentes, lo más seguro es que suceda: el regreso del "Sin censura". Hace tres semanas cada viernes en "Mentiras Verdaderas" están reviviendo los mejores momentos de la recordada sección del programa de La Red, según adelanta su animador, como una manera de sondear un posible retorno.

Fuentes explica a hoxyhoy que desde octubre pasado, cuando estalló la crisis social, el espacio nocturno se volcó hacia la contingencia. Pero con la cuarentena, dice el periodista, el público ha comenzado a pedir entretención y, particularmente, el regreso de "Sin censura", esa sección en que humoristas se sacaban el freno y lanzaban sus chistes de más grueso calibre.

"Por ahora estamos dando los grandes momentos del 'Sin censura' porque queríamos ver cómo se lo tomaba la gente, sondear para hacer episodios nuevos. En la medida que estos episodios, que son revivals, tengan buena salud podemos hacer nuevos capítulos", anuncia Fuentes.

Con este "revival" de la sección, videos de 'Sin censura' se han comenzado a viralizar en Tik Tok. "Ha habido un dejo de nostalgia de mucha gente que los ha empezado a reenviar entonces ha pasado algo interesante y simpático", dice el animador.

Es impresionante, la gente lo pide una y otra vez, los ven, los vuelven a ver y se vuelven a reír con las mismas historias. Algo pasó con el "Sin censura" que se quedó muy instalado en la gente y a los personajes que ahí iban les empezó a ir muy bien, varios de ellos llegaron al Festival de Viña del Mar. Fue un semillero. Pasó algo bonito, se instaló una forma también, para bien o para mal, de enfrentar el humor.

Yo creo que sí, esperemos. Hoy en día las cosas son complicadas porque el humor en televisión es difícil de hacer. Nos ha pasado que haciendo esta revisión de chistes hay algunos que en su momento se contaron y que hoy en día no los podemos tirar al aire porque las sensibilidades han cambiado. Entonces también tenemos que ver de qué manera se adapta el concepto del "Sin censura" a la televisión y a un mundo que es distinto al que existía hace cuatro o cinco años.

Yo siempre digo que el "Mentiras" es como cualquier persona, que no es 100% serio, no está serio todo el día ni alegre todo el día, pasamos por momentos. Y nosotros en la semana vamos pasando por diversos momentos, unos más alegres y otros más serios. Cuando hay que ponerse serios nos ponemos muy serios, cuando hay que reír nos reímos con ganas, porque la vida es así.

Parte de ese "chasconeo" ha sido, además del revival de "Sin censura", el nuevo panel de los martes, conformado por Nacho Pop, Amaya Forch y Rodrigo González. "Después del 18 de octubre acentuamos la conversación social, pero también el público a veces nos pide un poco más de relajo y por eso ahora lo martes tenemos un panel donde hablamos de actualidad y las cosas que nos pasan, pero desde una perspectiva mucho más lúdica", explica Fuentes.

Pese a que sus programas para Radio El Conquistador y para el canal CDF los hace con teletrabajo, Eduardo Fuentes sale de su casa a diario para hacer "Mentiras Verdaderas". Y aunque como precaución está haciendo las entrevistas en formato virtual, confiesa que extraña el cara a cara. "No es lo que más me gusta, echo de menos el encuentro personal. Entiendo que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, pero no es lo que más me gusta y quiero que algún día pueda volver a tener a la gente sentada frente a mí", dice.

La preocupación existe y trato de hacer lo que más puedo. Uso la mascarilla, mantengo distancia, ocupo alcohol gel, me lavo las manos, pero sabemos que un solo descuido puede significar un contagio y eso no es algo que uno quiera, porque yo llego a mi casa y está mi hija. Cuando llego del canal me tengo que bañar, dejar la ropa afuera, todo un protocolo para que, si me contagio, disminuir las posibilidades de yo estar contagiando a otros. Es difícil, pero es lo que estamos viviendo todos.