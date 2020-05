Informe de la Universidad de Chile alerta que esta semana colapsará el sistema sanitario de la RM

08:16 El estudio señala que la ocupación de camas UCI llegará a un 97% en Santiago. Ministro Jaime Mañalich sostuvo que no se ha “llegado al debate de la última cama disponible” y que las “fórmulas de proyección se han derrumbado como castillo de naipes”.

Un duro escenario planteó la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que dio a conocer su quinto informe por Covid-19, donde indica que el sistema sanitario colapsaría completamente durante esta semana por la gran cantidad de contagios que hay en la ciudad.

En base a los datos y reportes epidemiológicos entregados por el Ministerio de Salud el domingo pasado, la entidad calculó que es posible un colapso para esta semana en la salud pública ante la “importante alza en el número de casos y en la utilización de las camas UCI, la cual será crítica”.

Según su estimación, la ocupación UCI llegará a un 86% a nivel nacional y 97% a nivel de la Región Metropolitana. Ello, considerando que los infectados activos han aumentado en 5,2 veces respecto a lo reportado el 1 de mayo.

Según informó el Minsal, ayer la ocupación era de 86% en el país y de 95% como promedio en la capital.

Esta semana nuevamente los hospitales San José y El Carmen coparon su capacidad, según denunciaron familiares de pacientes que presentaron síntomas de coronavirus. Estos acusaron falta de camas y largas horas de espera para una atención, especialmente en el centro de Independencia, donde nuevamente hubo personas que debieron aguardar su turno en una ambulancia.

El lunes en la noche, la jefa de la UCI del Hospital El Carmen, Claudia Vega, reconoció que no había disponibilidad de camas críticas. “Estoy eligiendo qué cama se va a desocupar y elegir a la persona precisa, que sea la más indicada”, dijo a T13.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que en la cartera “no hemos llegado al debate de la última cama. Este desafío ético de a quién le asigno un respirador o no, significa que otro paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica”.

“Efectivamente, en conjunto con el médico de urgencia y la UTI, se dice ‘vamos a utilizar este respirador para esta persona’. Y la otra persona ¿qué ocurre con ella? Se intuba en el servicio de urgencias, se conecta a una ventilación manual y se traslada a un lugar donde haya cama y respirador, de los cuales tenemos una reserva de más de 300 en el país”, agregó.

La jefa de la UCI en el Hospital Sótero del Río, Carolina Ruiz, dijo a radio Cooperativa que hoy tienen 42 camas pero están igual de llenas que cuando tenían solamente 18.

Ayer el Minsal informó que en el país hay 3.964 casos nuevos de coronavirus, 3.618 con síntomas y 346 asintomáticos. Además, se reportó la muerte de 45 personas.

En el balance el ministro Mañalich anunció el compromiso de aumentar las camas con ventiladores en más de 500 unidades.

La autoridad explicó que a fines de junio la meta era alcanzar las 4.300 camas y ahora las aumentarán a de 4.859. Según su conteó, ayer habían 329 ventiladores disponibles, pero en la cartera hay inquietud porque la cifra de nuevos contagiados ronda los cuatro mil diarios, muchos de los cuales podrían agravarse.

“Es evidente que hace días nos hemos estabilizado en número de contagiados a cuatro mil casos comprobados por día”, dijo Mañalich. “Este número es sin duda bastante alto, tenemos que reconocer que produce una exigencia sobre nuestro sistema sanitario muy fuerte. En lo que ha ocurrido hasta acá, el 15% de estos cuatro mil casos diarios va a requerir hospitalizarse”, agregó.

Más tarde, el jefe de la cartera fue hasta el Hospital Clínico de la Red Salud UC Christus a supervisar la reconversión de camas anunciada y se refirió a las proyecciones respecto a cuándo será el peak de la pandemia en Chile y el informe de colapso.

“Lo que hemos aprendido duramente en esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”, sostuvo.

“Navegamos en una suerte de oscuridad en que cada día vale: cuántos pacientes nuevos hay, fallecidos, hospitalizados, el número de ventiladores… tenemos que ser obsesivos en enfrentar la realidad como es”, agregó.

El Minsal supervisó ayer la implementación de una nueva terapia, denominada de “oxigenación de alto flujo”, en un intento por descongestionar el sistema por la gran demanda de ventiladores mecánicos en pacientes contagiados con Covid-19.

Según el ministro Mañalich, este mecanismo ayuda a mejorar la ventilación de una persona con una insuficiencia respiratoria aguda provocada por el coronavirus y reduce en un 40% la posibilidad de ser conectado a un ventilador mecánico.

¿De qué trata? El equipo proporciona al enfermo -que tiene que estar boca abajo- oxígeno humidificado a 37° por medio de una cánula nasal, permitiendo que el paciente permanezca despierto requiriendo la ayuda de una enfermera, ya que se requiere un acompañamiento permanente de la persona.