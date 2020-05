Kathy Salosny reaccionó con indignación luego de recibir crueles comentarios en una foto de su hermana

15:11 En la publicación la ex animadora escribió "mi Marisol ya nos abrazaremos".

La ex animadora de Mucho Gusto, Katy Salosny, publicó una foto de su hermana a su cuenta de Instagram, la cual recibió crueles comentarios por parte de usuarios.

Por esto, en la publicación Salosny escribió que "mi Marisol ya nos abrazaremos", tras esto algunos usuarios realizaron comentarios negativos.

Por lo que la ex animadora reaccionó con todo y expresó que "Mi hermana es lo más lindo que tengo en esta vida!! Si alguien se atreve una vez más a hacer un mal comentario los maldeciré siempre!! He bloqueado a unos imbeciles insensibles!! A mi familia no se toca!! Espero que tod@s estén bien #quedate en casa".