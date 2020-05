La confesión de José Antonio Neme: "Estuve a punto de casarme en Estados Unidos"

“Tuve una relación muy grande con un norteamericano que nadie supo, porque la mantuve muy en reserva. Era un ejecutivo de una gran compañía. Yo viajaba, él venía y así. (...) Me llevé así todo el 2017, 2018 y parte del 2019", contó José Antonio Neme, revelando un importante episodio de su vida en el programa "El Aperitivo".

"Yo estuve a punto de casarme en Estados Unidos...", aseguró, agrendando que "empecé a ver la posibilidad de que, si me caso y me vengo, ¿qué puedo hacer? Y ahí empecé a averiguar el tema de los programas. Yo estaba averiguando todo esto antes de que me echaran, mucho antes. Incluso lo había conversado con el canal".

“Bueno, después la relación había terminado por varias razones. Y yo seguí un poco con el vuelito de seguir en el tema académico, aunque ya no tenía proyectos familiares allá. Y eso...", remarcó.

Y si bien, aseguró que "lo pasé pésimo al final", reconoció que "es un tipo bien importante en mi vida. Esto no lo he contado nunca”.