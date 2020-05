Lalo Ibeas y presente de "Chancho en Piedra": "Nunca habíamos parado de vernos o tocar en 26 años, yo creo que este es el periodo más largo"

09:21 La banda estrenó el videoclip de "Todo se me pasa", que grabaron en Ventanas con overoles y mascarillas. "Fue como profético esto de decir el mundo está irrespirable", dice su líder, que cuenta que están enfocados en la composición, ante la imposibilidad de juntarse.

El año pasado Chancho en Piedra celebró 25 años ininterrumpidos de carrera. Pero meses después fue el coronavirus el responsable de que la agrupación por primera vez se viera forzada a hacer una pausa.

Así lo explica su vocalista, Eduardo "Lalo" Ibeas, quien dice que aunque la cuarentena es tan difícil para ellos como para el resto de la gente, reconoce que al ser una banda la tienen un poco más complicada a nivel musical, "porque nuestro arte es súper colectivo".

Con la pandemia han quedado en el pasado los ensayos, las horas de estudio y también sobre el escenario. "Está difícil esta época para nosotros como músicos, pero estamos tratando de producir, de componer, de lanzar la música que teníamos grabada, de terminar las canciones que quedaron a medias; estamos trabajando pero la verdad es que no es al mismo ritmo que teníamos antes", comenta Ibeas a hoyxhoy.

Y aunque por estos días muchos músicos se las ingenian para hacer transmisiones en vivo vía streaming y lanzamientos "en casa", el músico explica que a nivel técnico esto es prácticamente imposible para una agrupación, por lo que, por ahora al menos, no están pensando volver a tocar, sino más bien proyectando el incierto futuro.

"Quizás más adelante, si no queda otra, lo vamos a tener que hacer, pero a nosotros nos gusta eso de contar 1, 2, 3, 4 y que estén todos al mismo tiempo sintiendo la música a la misma velocidad. Ojalá se pueda buscar la forma de hacerlo más adelante, pero mientras tanto preferimos avanzar en lo compositivo, más que en tratar de hacer un show", detalla.

Justo antes de la pandemia, Chancho en Piedra había presentado sus nuevos sencillos, "Bola de Fuego" y "Todo se me pasa", que esperaban que fueran parte de un disco que tenían planeado avanzar durante el año y lanzar en los últimos meses de éste. Pero esos planes, por ahora, están avanzando a paso lento.

Sin embargo, la banda que Ibeas integra junto a Leonardo Corvalán, Felipe Ilabaca y, su más reciente incorporación, Cristian "C-Funk" Moraga, alcanzó a grabar los videoclips de ambos temas y ayer liberó el de "Todo se me pasa".

El registro lo grabaron en diciembre pasado en el sector de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, lugar que eligieron para ilustrar una canción que habla sobre injusticia y poder. "Pero recuerda y ten presente/Quienes te pagan el sueldo/La gente común y corriente/Los mismos que pagan el pato siempre/Pero todo se me pasa", reza la letra del tema.

Aunque la idea de usar overoles azules y máscaras antigases fue en alusión a la crisis medioambiental que afecta a esa zona del país, el propio Ibeas reconoce que la imagen terminó siendo hasta profética de lo que ocurre hoy con la pandemia. "Queríamos mostrar un ambiente apocalíptico irrespirable que se volvió algo que hoy día está pasando, que no podemos salir sin mascarilla", dice.

"Todo se me pasa" es una canción que combina el sonido de Chancho en Piedra con guiños al reggaetón. Una mezcla que Ibeas explica que nació de la idea de innovar en un género que como músicos no manejaban. "Fue como agarrar la música urbana y decir: 'qué elementos nos gustan de acá o los podemos transformar' y poner los elementos que a nosotros nos gustaría que tuviera", detalla el músico. "Consideramos que al hacer este experimento estamos derribando el prejuicio que hay sobre el rock y el reggaetón, como si fueran enemigos, irreconciliables", agrega.

Tal como le ocurre a la mayoría de los padres con niños chicos en cuarentena, Lalo Ibeas tiene que lidiar con las dificultades de entretener y educar a su hijo de cuatro años. Una faceta de papá que desde hace un par de años comparte a través de la cuenta de Instagram @familianuclear, que maneja junto a su esposa, Estefanía Opazo.

"Tratamos de conversar con otros papás que están en la misma, compartir actividades y sentir eso de comunidad; si ahora no nos estamos viendo creo que está lo digital", explica Lalo.

Y pese a que él mismo dice que desde que fue papá se le hace casi imposible dedicarle tiempo a su afición por los videojuegos, desde hoy lo hará como participante del Torneo Entel eSports 2020, que transmitirá CDF.

La competencia tendrá al líder de Chancho en Piedra disputando partidos de Fifa 20 con otros famosos como Stefan Kramer, Julián Elfenbein y Augusto Schuster.

"Yo juego hace tiempo pero para ser sincero desde que fui papá bajó mi tiempo de juego casi a cero, entones no jugaba hace rato, pero antes jugué desde el Fifa 94 a 2015", cuenta el músico, que dice que aunque no siempre es el mejor "voy a tratar de jugar lo mejor posible y ver cómo me va".