Latam reportó pérdidas históricas en el primer trimestre a causa de la pandemia

Latam Airlines Group informó que en el primer trimestre de 2020 mejoró su resultado operacional en un 17% en relación a igual periodo del año anterior.

“Pese a que durante marzo enfrentamos la fuerte caída de la demanda por el Covid-19 y las restricciones sanitarias impuestas por los gobiernos, lo que implicó que ese mes redujéramos nuestra oferta en 30%, el resultado operacional fue superior al del primer trimestre de 2019 y demuestra que, previo al inicio de la crisis, la compañía visualizaba perspectivas muy positivas”, señaló Roberto Alvo, CEO de Latam .

Este resultado operacional se explica por los ajustes que la empresa y sus filiales realizaron a su red de conexiones domésticas e internacionales durante 2019, y a una disminución de los costos en un 7,6% en el primer trimestre de 2020 en relación a igual periodo del año anterior.

En cuanto a los ingresos totales, éstos registraron una caída de 6,8% respecto del primer trimestre de 2019, y el nivel de endeudamiento se mantuvo estable en relación a fines del año pasado.

Latam informó pérdidas por US$ 2.120 millones entre enero y marzo de este año, las cuales se explican fundamentalmente por el menor valor contable de activos por US$ 1.729 millones producto de la crisis del Covid-19, el que no afecta la caja.

“Los resultados del primer trimestre reflejan el buen desempeño que Latam venía demostrando antes de la crisis del Covid-19, y que se traducen en los resultados operacionales obtenidos, menores costos y una sólida gestión de pasivos”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam.

“La pérdida contable es una consecuencia natural del impacto que ha tenido el Covid-19 sobre toda la industria, donde inevitablemente los activos de las compañías aéreas se desvalorizan ante la imposibilidad de operar”, agregó.