Galli anunció que apelarán a fallo de tribunal tras declarar ilegales las detenciones por fiesta clandestina en Santiago

20:04 "No compartimos la resolución, creemos que carabineros actuó adecuadamente, en flagrancia frente a una denuncia", aseveró el subsecretario del Interior.

Esta jornada el Gobierno anunció que apelará al fallo del Septimo Juzgado de Garantía de Santiago que en la jornada de ayer declaró como ilegal la detención de tres imputados por delito contra la salud pública tras ser sorprendidos junto a cerca de 20 personas participando en una fiesta clandestina en Santiago Centro.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respaldó el operativo policial y manifestó que "las policías han estado altamente exigidas durante esta pandemia de covid-19. No solo han resguardado la seguridad y el orden público, sino que también han debido fiscalizar las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria y, por lo tanto, las señales de todas las autoridades públicas deben ser muy claras".

"Por eso Carabineros concurrió a ese lugar y fiscalizó. Había 19 personas que fueron detenidas, tres de ellas que además eran reincidentes en incumplir las medidas de la autoridad sanitaria y sin embargo no fueron declaradas en prisión preventiva. No compartimos la resolución del tribunal, nosotros creemos que carabineros actuó adecuadamente, actuó en flagrancia frente a una denuncia de los vecinos frente a un hecho que claramente no cumple con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria", agregó.

La autoridad aseguró que "por lo tanto apelaremos a esa resolución. Nosotros lo que buscamos es que aquellas personas que no cumplan, que no entiendan el mensaje, tengan que responder a la justicia idealmente con medidas cautelares que se ajusten a nuestro ordenamiento jurídico, pero que den cuenta de la gravedad de los hechos en el momento en que esta pandemia está golpeando fuertemente a nuestro país".