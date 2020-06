Raquel Argandoña fue sorprendida con un mensaje de su pololo: "Yo sé que me vas a matar con esto"

La panelista de "Bienvenidos", Raquel Argandoña, estuvo invitada al programa de Canal 13, "Sigamos de Largo", donde la sorprendieron con un especial saludo de su pololo, Félix Ureta, pues la pareja ya lleva 10 meses de relación.

Ureta expresó que "hola guapa, que tal, yo sé que me vas a matar con esto, sé que no te gusta pero en este casi año que llevamos juntos, es la primera vez así que bien. Solo decirte que estoy muy contento a tu lado, estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo y en esta época de la pandemia, con nuestro súper sistema 4 días por tres, cuatro en mi casa y tres contigo, ha sido increíble, muy bien, no sabes cómo anhelo en que lleguen los días viernes para juntarnos y contarnos todos nuestros éxitos, nuestras derrotas, nuestras alegrías, nuestras penas propias de la época y seguir dándole con todo, pasándolo increíble, así que súper bien, muy contento”.

"Te mando un beso, obviamente me gustaría que le dijeras algo ahí a la gente en el estudio y a los telespectadores, uno cómo nos conocimos y dos, que tal ha sido el resultado", agregó.

Luego de este mensaje que la dejó totalmente sorprendida, la "Quintrala" manifestó que "oye pero cómo lo conseguiste. A es que la Fran lo conoce"