Experto pide censo sanitario urgente en todo Chile para detectar y aislar a contagiados

“Hemos venido monitoreando la pandemia desde mediados de marzo, participamos no solamente de la submesa de datos Covid 19 que formó el Ministerio de Ciencias, al alero de la Mesa Social, también de un proyecto colaborativo con el Ministerio de Ciencias, donde habemos tres centros nacionales de investigación, que es un conjunto de centros financiados por el Estado, que veníamos tratando de monitorear la pandemia desde mediados de marzo, tratando de entender impacto, no solo en población, sino que también en lo sanitario”, explicó Tomás Pérez Acle, Subdirector de la Fundación Ciencia y Vida y profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, para justificar por qué el llamado urgente de más de mil expertos que pidieron al gobierno, a través de una carta pública, reforzar las medidas confinamiento para evitar una catástrofe nacional por culpa del coronavirus.

En entrevista con Radio Universo señaló que “lo que hemos visto es que la cuarentena no está funcionando. No porque no sea una buena medida, es la mejor medida que podemos tener para luchar con la pandemia, los países que han logrado superar este virus, que ya pasaron primera ola como Nueva Zelanda, Australia, Islandia, Corea del Sur, entre otros, son países que aplicaron eficientemente cuarentena, entraron en cuarentena rápidamente y aprovecharon ese periodo para salir a hacer test masivos,tratando de identificar a todos los infectados, todos y todas, de manera que una vez que estén infectados forzarlos a hacer cuarentena”.

¿Por qué la cuarentena no está funcionando en Chile? Porque tenemos movilidades muy altas. Nosotros podemos ver a través de un seguimiento anónimo de teléfonos celulares que la movilidad remanente, es decir, cuánto porcentaje de viajes que existían entre el 9 y 15 de marzo, que es la semana de control, se mantienen a la semana del 18 a 24 de mayo, que es la semana pasada, de la segunda de cuarentena.advirtió

“El número que tuvimos ayer de infectados es dramático, (…) ayer fue el día que más infectados tuvimos y que nos catapultó a los primeros lugares a nivel mundial. Si comparamos durante todo lo que va de la pandemia, la forma correcta de mirarlo es por millón de habitantes y cuando lo miramos así, seguimos estando entre los primeros 4 o 5 países del mundo, a nivel de cantidad de infectados que tenemos dada la pequeña población del país. Dada la pequeña población del país estamos demasiado alto, no podemos compararnos con Rusia, Estados Unidos o México, tienen muchísima más población que nosotros. Entonces hay que entender que para el pequeño país que somos, con 18 o 19 millones de habitantes, tenemos un número de infectados demasiado alto. En términos epidemiológicos, diríamos que los contagios activos versus la población, es demasiad alta, eso significa que cada vez que salimos a la calle e interactuamos con otros y no guardamos distancias sociales en cualquier situación, hay alta probabilidad de contagio y eso es lo que nos debiera llamar la atención”.

“Ya en marzo -y lo pueden buscar por internet- advertíamos que el colapso del sistema sanitario era inevitable y que lamentablemente venía entre la tercera semana de mayo y la segunda de junio. Esto ¿por qué? (…) (porque) hay números importantes que hay que entender en esta pandemia y es que aproximadamente el 30% de las personas que se infectan con el virus, es asintomático; el 55% de las personas que se infectan tendrán síntomas menores, (…) entonces hablamos del 85% de personas que están viviendo su vida de forma normal y que son infectante durante 15 y hasta 20 días. Entonces estamos solo capturando al 15% de personas que tiene síntomas mayores y los lleva a requerir hospitalización” agregó.

“Una vez que se acaba última cama, la letalidad, es decir la cantidad de personas que mueren por el virus, de acuerdo a número de infectados que conocemos, debiera ser del orden del 2,5%. Inmediatamente pasamos al 2,5% de letalidad y nos dispararíamos de las cifras que estamos conociendo que según el gobierno están en orden del 1%”, agregó Pérez.

Sobre la evolución del virus dijo: “¿Qué es lo que deberíamos esperar? Lamentablemente cosas malas, hay que decirlo con propiedad. Cuando se acabe ultima cama no solo en RM y en el resto de servicios de salud del país, llegaremos a letalidad del orden del 2,5%, eso será instantáneo. Lo que hay que luchar es no subir al umbral siguiente. Los países que lo hacen bien tienen letalidad de entre el 2,5 y 10%, es decir, son países que lo están haciendo bien, no son países que lo hacen mal, los países que superaron el virus, que pasaron la primera ola, están bajo la letalidad del 2,4% en general”.

“Aquí esta Nueva Zelanda, Australia, Israel, Corea del Sur, el resto de países está sobre 2,5%, esa es siguiente cota, del 2,5% al 10%, y la siguiente cota es la que de ninguna manera queremos es estar, que es cuando se supera el sistema sanitario y pasas a la cota del 10 al 15%, y aquí no encontramos a países del tercer mundo, encontramos a países de alto nivel de ingreso, hablamos de Inglaterra, Francia, Italia, España, países absolutamente de primer mundo”, señaló.

Pérez también se refirió a lo difícil que es hoy lograr la trazabilidad de los contagios dado a su gran número: “La trazabilidad significa que cuando una persona se reporta infectada, podemos seguir la historia de esa persona e identificar a todos con los que tuvo contacto, (…) entonces somos capaces de trazar hacia el pasado la historia de cada contacto”.

“Hoy con el nivel de contagios es prácticamente imposible. Hoy, la única alternativa es entrar rápidamente en un lookdown, en una cuarentena de verdad. Si recuerdan la misión China a Italia, hace algunos meses, el jefe de la misión de China en Italia lo primero que dijo es que no podía ser la irresponsabilidad del Gobierno por el nivel de movilidad que tenía Italia, estaba parecida a la de nosotros, y en base a las recomendaciones entró en cierre completo y se bajó del orden de hasta el 20 al 30% la movilidad. Y eso se hace inevitablemente con toque de queda diario”, señaló.

“Hay que entender que hay personas que si no tienen ayuda del Gobierno, se mueren de hambre. Es importante, la cuarentena no funciona de la misma manera en Vitacura y La Pintana son completamente opuestos, en La Pintana hay hacinamiento hay pobreza, la gente debe salir a la calle para comer”, planteó a las ayudas que debe dar el Estado y apuntó a la necesidad de realizar un “censo sanitario, salir a la calle con un ejército de personas voluntarias a punta de test rápido, olvidemos el PCR, es súper interesante, pero es demasiado lento para el requerimiento. Tenemos que salir a la calle para hacer un censo sanitario, ojalá con voluntarios, ojalá casa con casa. Hay que encontrar a todos los infectados en el menor tiempo posible, sino será inevitable que estemos en