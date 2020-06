Desbordes y rechazo del gobierno a condonación CAE: "Me sorprende la generosidad para abrir la billetera para ir a la ayuda de grandes empresas"

El diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, rechazó hoy que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, haya descartado su propuesta de incluir la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), en el marco del acuerdo nacional convocado por el Ejecutivo para un plan de emergencia.

El parlamentario planteó que el compromiso financiero pudiera ser condonado para quienes, al momento de adquirirlo, tuvieran condiciones a las que en la actualidad, les permitirían acceder al beneficio de la gratuidad universitaria.

En conversación con Tele13 Radio, Briones descartó la idea , pues dijo que era necesario, a raíz de la urgencia, acotar los temas que serían tratados en el acuerdo.

Desbordes señaló que la reacción del titular de Hacienda, "me sorprende mucho", y sostuvo que "si se va a discutir lo que el ministro quiere y no se van a tocar los temas que el ministro no quiere, entonces para qué nos sentamos a la mesa".

"Me sorprende la generosidad para abrir la billetera para ir a la ayuda de grandes empresas y no esté la misma disposición para estudiar fórmulas para ayudar a miles de chilenos", dijo el timonel de RN.