Alcohol gel en las manos: sólo 5 minutos después se puede tocar algo caliente

Alcohol gel antes de entrar al supermercado. Alcohol gel al bajarse del Metro o la micro, alcohol gel al llegar a casa, alcohol gel después de tomar la verdura en la feria. El alcohol gel se ha hecho un infaltable de cualquier persona que inevitablemente debe salir de su casa en plena crisis sanitaria. Y es que si bien el mejor desinfectante sigue siendo el agua y el jabón, este producto es de bastante utilidad cuando éstos no están cerca.

Sin embargo, algo de lo que no se ha hablado es lo inflamable que puede resultar este producto. Rocío Santander, presidenta del Colegio de Químicos A.G., dice que le preocupa que la gente no le toma el peso a que al lavarse las manos con alcohol gel no deben tocar cosas calientes por al menos unos cinco minutos. ¿Qué puede pasar? "Básicamente se pueden incendiar las manos, así de grave puede ser", dice.

La química explica que con las bajas temperaturas actuales en la capital, la absorción del alcohol es más lenta, por lo que si en verano ésta demora uno o dos minutos, ahora puede ser mucho más. "Esto es particularmente peligroso ahora, donde las personas salen al patio a prender una estufa de parafina, por ejemplo, y se lavan las manos antes y después. O el calefont, o al prender un cigarro. Cualquier chispa puede prender", cuenta.

De hecho comenta un caso en Europa de una persona que fue desinfectada con alcohol para una cirugía láser y el paciente resultó con el 40% del cuerpo quemado. "Cuando los médicos se preguntan para qué sirven las clases de química, bueno, para eso sirven, puede salvar vidas", dice Santander entre risas.