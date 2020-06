Ministro Sichel y propuesta sobre el CAE: "Me carga vetar temas per sé"

13:08 "De olfato inicial me parece que no va en el sentido de lo conversado de transferencias directas a las personas", sostuvo.

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, abordó la situación que se vive en el país actualmente, insistiendo en que se debe avanzar en los acuerdos con la oposición.

"Todo lo que podamos hacer antes lo haremos antes, y las cajas de alimentos no requieren vía legislativa", comenzó, pero replicó que "el perfeccionamiento del Ingreso de Emergencia sí, el alargamiento de este ingreso, la cobertura, eso tiene camino legislativo (...)Esas medidas van a estar en torno al acuerdo porque necesitamos un acuerdo que permita de una vez fijar términos de referencia", replicó en Radio Universo.

En esta línea, Sichel sostuvo que "hoy probablemente tendremos que extender el Ingreso de Emergencia y vamos a tener que seguir con una cadena de distribución de alimentos".

En cuanto a la iniciativa de que el CAE se incluya entre las medidas, Sichel comentó que "me carga vetar temas per sé, no sé cómo se está trabajando en RN u otro, pero lo veremos en la mesa y si se enmarca dentro de estas tres cosas puede ser parte de la conversación".

Aunque, sostuvo que "de olfato inicial me parece que no va en el sentido de lo conversado de transferencias directas a las personas, pero si se demuestra que tiene que ver con los ingresos de las personas en el corto plazo, puede ser parte de la conversación. No hay vetos iniciales".