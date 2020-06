Confirman muerte de Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo

08:35 El músico padecía de un cáncer diagnosticado en 2015. "No he vuelto a preguntar cuánto tiempo de vida me queda, no me importa saberlo", aseguró en una entrevista hace dos años tras ser consultado por su enfermedad.

Durante la jornada de este marte se confirmó la muerte del músico Pau Donés, vocalista de la banda Jarabe de Palo.

El artista fue operado reiteradas veces de tumores en el intestino, producto del cáncer que le fue diagnosticado en julio de 2015.

La banda dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, haciendo alusión a la carrera y la lucha que dio hasta sus 53 años.

Incluso, el mismo músico abordó en 2017 su enfermedad, y al ser consultado sobre su diagnostico por XLSemanal, aseguró que "a mi también me gustaría no pensar en el cáncer, ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida, porque no me importa saberlo", dijo en ese entonces el español.