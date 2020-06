Pablo Milad: "Jadue debería estar en la serie, es un actor, nos engañó a todos"

Pablo Milad acusa haber sido una víctima más de Sergio Jadue. Al igual que el resto de los presidentes de clubes, e incluso que los periodistas. A propósito de la serie "El Presidente", donde el actor colombiano Andrés Parra encarna al controvertido expresidente de la ANFP, Milad, quien defendió al calerano a principios de 2015, dice que eso ocurrió "cuando no se sabía nada de la situación".

Milad, irónico, lanzó la siguiente reflexión: "Debería actuar en la serie, era un actor, nos engañó a todos, incluso a los periodistas cuando lo nombraron mejor dirigente del año", dijo a radio Agricultura. El expresidente de Curicó detalló cómo se intió con lo sucedido: "Me sentí herido como dirigente del cual uno hace las cosas por amor y no por interés, porque en una corporación uno no saca beneficios económicos. Al contrario, hay que poner la mano en el bolsillo".

También explicó cómo se dio su renuncia. Dijo que desde el Gobierno le indicaron que debía definirse si seguía en su cargo u optaba por el sillón de Quilín. "No podía seguir apareciendo en los diarios como algo que no era mi función", detalló.

Pensando en su candidatura, se ve cómo un elemento que puede cohesionar a las cúpulas dirigenciales de los clubes. "Nunca he sido ligado a la política, no soy político, soy servidor público, que es bastante diferente. Soy amante de la transversalidad, quiero llegar a la ANFP para cortar estas divisiones. No he tenido nunca un problema con ningún presidente, ni contractual, ni por pase ni por nada".

También marcó diferencias con Lorenzo Antillo, timonel de Audax Italiano, y su máximo competidor por la presidencia. A su juicio, la edad marca a favor suyo. "La diferencia es netamente de experiencia, de tener un bagaje más amplio, él solo ha estado en Audax. Esto te da una visión con un criterio y sentido de unidad más amplio. No hay que crear extremos en estas polaridades de grupos".