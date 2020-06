Presidenta del Senado respondió a críticas por dichos sobre "sacrilegio" a la Constitución: "No puedo darle un portazo a una iniciativa"

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), respondió a las críticas que recibió, luego de asegurar que se cometería un "sacrilegio" con la Constitución el hecho de debatir la admisibilidad del proyecto de ley que pretende extender el postnatal durante la pandemia.

"Siendo bien directa, esa frase hay que entenderla dentro del marco del debate que llevamos en ese momento", dijo a Radio Universo, agregando que "cuando a mi se me interpela porque no puedo poner en debate un proyecto que tiene dos interpretaciones de admisibilidad e inadmisibilidad, yo creo que ahí no estoy faltando en nada haciendo un sacrilegio a la Constitución", replicó.

Y en este sentido, aseguró que "estoy apegándome a las normas constitucionales y a las del reglamento del Senado. Nosotros tenemos el deber de poner en debate, y fundado en normas que nos respaldan, la admisibilidad o no de un proyecto de ley".

Con ello, explicó que "no puedo darle un portazo a una iniciativa, no puedo darle portazo a un debate sobre un tema que es de urgencia, que es drámatico. Entonces, cuando se me interpela desde la derecha, que no puedo poner un debate de admisibilidad, yo sí puedo ponerlo", indicó.

Finalmente, sostuvo que "nosotros estamos amparados en la Ley Orgánica Constitucional, en el reglamento, para debatir la admisibilidad o no de una iniciativa y esa facultad la tiene la Sala del Senado, que desistió debatir la admisibilidad y optar por la propuesta que yo había hecho inicialmente".