Macarena Santelices tras su renuncia: "Uno tiene que saber hacer un paso al costado cuando sabe que no se está avanzando"

La ahora exministra de la Mujer conversó con Radio ADN sobre su renuncia de la cartera donde aseveró que "uno tiene que saber hacer un paso al costado cuando sabe que no se está avanzando".

La ex alcaldesa de Olmué, Sancelices manifestó que "es un honor, siempre, cada día en la vida tiene que ser un crecimiento y me voy agradecida y me voy de verdad con la confianza de siempre, porque uno tiene que saber hacer un paso al costado cuando sabe que no se está avanzando, porque insisto que la unidad en estos momentos es lo que nos tiene que llamar como chilenos a construir".

"Agradecida por la oportunidad del Presidente, fue un honor haber estado un mes, pero la tolerancia cero a la violencia tiene que ser un mensaje que tenemos que replicar todos los chilenos", añadió.

Adeás, Santelices se refirió a sus capacidades para ejercer el puesto y señaló que siempre he estado en el servicio público, porque estoy convencida de mis capacidades, de mi vocación de servicio, como alcaldesa y concejala, se lo que viven las mujeres de Chile, se las necesidades que tiene nuestro país y por lo mismo agradezco este mes que estuve en el ministerio".

"Soy una servidora pública, siempre he estado en política para hacer el bien, para ser positiva y es muy lamentable cuando hay una ola de negativismo, sobre todo por cada uno de los ministros de Estado del Presidente que entregan su vida", aseguró.

También expresó que "me voy feliz e insisto estamos para construir y para llegar a acuerdos que el país necesita no para destruir".

"Llamo a todas las personas a reflexionar que los tiempos de crisis nos tienen que llevar a ser mejores personas, mejor país, que es lo que hoy necesitan los chilenos que están sufriendo", finalizó la ex secretaria de Estado.