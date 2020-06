Denuncian a personas que han roto la cuarentena hasta 16 veces

Más de 70 mil personas han sido detenidas a nivel nacional infringiendo las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno ante la pandemia del coronavirus.

Según el informe entregado por Carabineros, entre el 19 de marzo y el 8 de junio de este año, 77.147 personas fueron detenidas.

Pero de este total a nivel país, hay 6.811 personas que registran dos o más detenciones por delitos contra la Salud Pública. De estos, 6.509 registran hasta tres detenciones por el mismo motivo; 267 cometieron cuatro a cinco reiteraciones; y 31 registran seis a siete detenciones.

Lo más impresionante en el reporte dado a conocer por Carabineros es que dentro de esas personas que registran más de dos detenciones hay cuatro que han sido aprehendidos de ocho a 16 veces.

"Que la primera motivación de las personas no sea el tener que pagar una multa o quedar incluso privado de libertad, sino que cuidar a sus familias, su vida y la de los demás. Si no somos responsables, la fiscalización será cada vez más dura", dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Marorell.

Para el intendente metropolitano, Felipe Guevara, es insuficiente la fiscalización. "No basta. Hacemos 35 mil controles al día. Mientras haya gente irresponsable que no se dé cuenta que está afectando la vida y la salud de otros entonces no sacamos nada con tener un ejército fiscalizador en Santiago", sostuvo.

En el balance del 1 al 7 de junio se constataron 15.217 detenciones e infracciones, de los cuales 9.818 fueron por delitos contra la Salud Pública. El general inspector Ricardo Yáñez llamó a respetar las normas en "homenaje" a los funcionarios de la salud y personal de los servicios básicos.

En tanto, ayer quedó en prisión preventiva una persona que fue sorprendida en la calle por cuarta vez en Vitacura violando la cuarentena, sin contar con un permiso.