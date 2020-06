Guevara se suma a críticas por instructivo para entrega de cajas: “No corresponde”

11:35 El intendente metropolitano, Felipe Guevara, dijo que no conocía el instructivo para la entrega de alimentos. “De mis acciones –estoy seguro- no ha habido ninguna contravención al espíritu de esta campaña que tiene que ver con ir a ayudar a la gente sin aprovecharse en ningún sentido de esta acción del gobierno”.

“La meta es repartir un millón y medio de complemento alimenticio, es una ayuda, un complemento, hasta el 21 de junio. Partimos el viernes 22 de mayo con 3 mil cajas diarias, hoy repartimos más de 90 mil al día, ayer completamos las 811 mil cajas, estamos en el 54% de la meta, tenemos que seguir, ha sido complejo, el mercado no estaba preparado para producir esta cantidad de productos (…) espero que lleguemos a la meta pero es difícil, muy difícil. Si hay voluntarios que nos puedan colaborar bienvenidos son”, señaló el intendente metropolitano, Felipe Guevara en Radio Universo.

“Espero que lleguemos al 21 de junio, nos quedan pocos días pero hay buenas noticias, hoy terminamos en La Pintana, Tiltil, Pirque, Alhué, San José de Maipo, vamos saliendo de algunas comunas y eso permite a otras comunas”.

“Esta política es del Presidente y si quiere continuará por supuesto vamos a ejecutas, no es solo entregar alimentos, es también un espacio de acompañamiento, que no salgan los vamos a su casa, ahora el domingo 21 estamos convocados por SP para hacer una evaluación y el tomará una evaluación de cómo seguimos. Los alcaldes me refieren que al principio estaba un poco escéptico pero que en la medida que avanzan los días se ha dado cuenta de la potencia de este programa del Presidente. La evaluación mía al menos es positiva, tendremos que ver qué piensa el Presidente”.

“Me enteré de ese instructivo por la prensa, no tenía idea que estaba, hemos estado en terreno todos los días, no subo a mis redes menciones a nadie, (…) por parte nuestra no ha habido ningún aprovechamiento, todo lo contrario”, dijo sobre el instructivo de la Secom para la entrega de alimentos.

“Del instructivo tuve conocimiento cuando apareció en los medios, nunca me llegó”. “No lo recibí, no tuve oportunidad de evaluarlo, (…) no he hecho caso de ese instructivo, no lo conocía, nunca ha sido tema”, agregó.

“Más que (estar) incómodo creo que no corresponde ese tipo de instrucciones, no las he recibido y si las hubiese recibido tampoco hubiera sabido cómo abordarlo, si revisan mis redes no hay coherencia entre el instructivo y lo que he publicado. De mis acciones –estoy seguro- no ha habido ninguna contravención al espíritu de esta campaña que tiene que ver con ir a ayudar a la gente sin aprovecharse en ningún sentido de esta acción del gobierno”.