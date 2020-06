Martorell y fiscalización de cuarentenas: “No nos va a temblar la mano”

La Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, advirtió que las cuarentenas totales obligatorias dadas a conocer hoy, será fiscalizadas estrictamente, debido a que los casos de contagios por coronavirus se mantienen al alza.

“No nos va a temblar la mano ni un segundo, en fiscalizar, en perseguir la responsabilidad penal, y que se apliquen las sanciones a aquellos no quieren comprender que cuando no respetan estas normativas sanitarias, no sólo ponen en riesgo sus vidas, sino que las vidas de todos los demás”, dijo Martorell.

La subsecretaria ejemplificó la situación con las fiscalizaciones realizada esta semana, luego de que el lunes, 75 personas fueron detenidas en una hora en el centro de Santiago por incumplir las medidas sanitarias.

Añadió que ayer en Maipú, 88 personas fueron detenidas en una hora y hoy, en una fiscalización en la Costanera Norte, se identificó a 4 infractores en 30 minutos.

“Tenemos que cumplir las normas sanitarias, porque este esfuerzo, este desafío que es la pandemia, depende de todos nosotros para que sea exitoso”, dijo.