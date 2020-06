Economistas proponen creación de fondo de US$ 12 mil millones para enfrentar la pandemia

Un grupo de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda, propuso la creación de un fondo extrapresupuestario de US$ 12 mil millones, informó El Mercurio.

La idea, es que a través de ese mecanismo, el gobierno pueda ejecutar gastos y planes para enfrentar la emergencia generada por la pandemia de coronavirus.

Según la proposición de los economistas, el financiamiento del fondo, podría provenir de una combinación de transferencias desde el Fondo de Estabilización Económica y Social y un mayor endeudamiento público.

La propuesta, en concreto, propone elevar el Ingreso Familiar de Emergencia hasta $ 90 mil por persona, además de ampliar los créditos Fogape y ayuda a las grandes empresas, una apertura paulatina y foco en el subsidio a los empleos.

Entre los firmantes de la proposición, están el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; el ex ministro de Economía y OO.PP, Juan Andrés Fontaine; el ex director de Presupuestos, Rodrigo Cerda; el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, entre otros.