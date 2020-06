La Doctora Polo no se conforma con la "nueva normalidad"

La Doctora Ana María Polo dejó claro ayer en "Bienvenidos" que la llamada "nueva normalidad" tras la pandemia no la deja conforme. La conductora de "Caso cerrado", conversó con Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos desde su cuarentena en Miami. Desde ahí la abogada cubana analizó lo que sucede en el mundo por el covid, y manifestó que Estados Unidos "estamos viviendo la pandemia yo creo que como el mundo entero, tratando de conformarnos y cumplir con las nuevas reglas".

La conductora expresó su preocupación ante el regreso a la normalidad que ha comenzado en ese país. "Estamos viviendo una gran incertidumbre, en mi opinión, no está clara la situación", comentó y dijo que el desconfinamiento "me deja con una increíble aprensión". "Están haciendo apertura pero las reglas no están claras", expresó la abogada que contó que en Miami "la gente no está haciendo al pie de la letra lo que tenemos que hacer".

"Me rehuso a creer que tenemos que conformarnos con una nueva normalidad, porque de normalidad no tiene nada. Si el mundo va a quedarse de esta manera, no sé a dónde vamos", expresó.

Polo también comentó las protestas de las últimas semanas contra el racismo y manifestó que "siento que estamos viviendo unos de los peores momentos de la historia de los Estados Unidos de América".

