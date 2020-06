Rosa Oyarce dijo que gobierno no abordó desde el inicio la pandemia como una emergencia

10:35 La ex seremi de Salud de la RM planteó que en un comienzo se abordó el coronavirus como un problema sanitario. Añadió que como el país venía de una crisis social, "muchas autoridades estaban analizando el tema económico que venía detrás".

En conversación con Radio La Clave , la ex secretaria regional ministerial de Salud de la RM, Rosa Oyarce, dijo que el gobierno no enfrentó la pandemia como una emergencia, sino como un problema "sanitario epidemiológico", hecho que a su juicio, retrasó la respuesta de las autoridades.

Oyarce indicó que "lo que ocurrió al comienzo es que no se vio como un emergencia, sino que lo que se vio fue un problema sanitario epidemiológico, y no como una emergencia (...) si yo veo que es una emergencia, como un terremoto grado 12, entonces veo que esto es todo, que se me vino abajo todo".

La ex autoridad sanitaria de la Región Metropolitana, añadió que si la pandemia hubiese sido abordada como una emergencia desde el inicio, "la situación hubiese sido otra", y planteó que "siempre se consideró que era letal, es que todo nuestro esfuerzo estuvo orientado en proteger la salud, pero obviamente eso fue al inicio, después se fue a ver que el tema era más grave".

La ex seremi recordó que el país venía saliendo de una crisis social y que "entonces también hay que analizar que muchas autoridades estaban analizando el tema económico que venía detrás".