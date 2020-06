Raquel Argandoña protagonizó tensa discusión en "Bailando por un Sueño" tras calificar baile de Jhendelyn Núñez

10:38 "No quiero discutir contigo, no quiero ser mala onda, es mi nota y quiero que se me respete", replicó la jurado del programa de televisión.

En un nuevo capitulo del programa "Bailando por un sueño", se vivió un tenso momento, luego de que Raquel Argandoña, calificara la presentación Jhendelyn Núñez y su bailarín, Yerko Aliaga.

Se trató de una danza árabe, que tuvo buenos comentarios de Fran García-Huidobro y Eva Gómez. Sin embargo, la rubia tuvo otra opinión y los calificó con un 4.

"Este baile se caracteriza por ser sensual y sugerente, pero me pasó algo contigo esta noche. Me faltó más movimiento de cadera, de abdomen y pelvis. Creo que le bailaste mucho a tu pareja, y en este baile la sensualidad la tiene la mujer", comentó.

Tras sus dicho, la coach de Jhendelyn, Daniela Martínez, salió al paso de la crítica. "Me gustaría aclarar que la historia que nosotros quisimos contar, es que Yerko se encuentra con esta jaula encantada donde está Jhendelyn encerrada por un hecho, y el objetivo era encantarlo a él".

Pero Raquel no tomó bien la respuesta y replicó: "Me molesta que siempre las coaches nos rebaten, la opinión y la nota que nosotros les ponemos. Les quiero decir que cada vez que me discutan mi nota, les voy a bajar un punto", replicó.

Ante la intervención de la jefa de coaches, Brigitte Kattan, quien aseguró que "es nuestro trabajo", Daniela también insistió en que no esta "discutiendo la nota, y es primera vez que hablo con lo que dicen ustedes".

Ante esto Raquel cerró: "No quiero discutir contigo, no quiero ser mala onda, es mi nota y quiero que se me respete".