Schalper tras denuncia de la diputada Castillo por caja de alimentos que llegó a su casa: “Si no va a ayudar, no entorpezca”

Luego de que la diputada Natalia Castillo denunciara que le llegó una caja de alimentos siendo que son para personas que más lo necesitan su par Diego Schalper apuntó a la parlamentaria de "montar un show".

A través de su cuenta de Twitter, el diputado escribió que “colega: el barrio lo elige el Alcalde y no se hace distinción para evitar conflictos barriales".

"En vez de abrir la caja para el show, pudo haber dicho que no la necesitaba y devolverla. Si no va a ayudar, no entorpezca. Basta”, cerró.