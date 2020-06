Jóvenes golpearon a un hombre en La Reina luego de pedirles que usarán mascarilla

Un residente de la comuna de La Reina, que es voluntario de Bomberos, fue golpeado por un al menos siete jóvenes, esto luego de solicitarles que ocuparan mascarilla mientras se encontraban reunidos en una plaza.

Según los primeros antecedentes, el vecino agredido transitaba por las cercanías de una plaza en villa La Reina, cuando le pidió a los sujetos utilizar mascarilla. Esta petición generó una violenta reacción por parte de los jóvenes, fue allí cuando le propinaron patadas en el suelo.

“Yo me acerqué y la niña no tenía mascarilla. (...) El tema fue que se alteraron un poco las niñas y, finalmente, el grupo de cuatro varones que estaba atrás se acercaron. Eran cuatro varones y tres mujeres. Después de tanta discusión, yo me fui y ellos me siguieron y me pegaron. Yo pensé que habían sido solo los varones, pero al ver el video vi que también eran las mujeres”, señaló la víctima de la golpiza, quien resultó con una fractura de muñeca.

Además, el ataque fue grabado y difundido en redes sociales por los agresores, quienes eran alrededor de siete personas.El grupo fue detenido tras las indagaciones de Carabineros.

El capitán Sebastián Veloso, de la 16° Comisaría de La Reina, informó que los individuos detenidos, de alrededor de 20 años y sin antecedentes penales previos, pasarán a control de detención durante esta jornada.