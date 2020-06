[VIDEO] El tenso debate entre Evelyn Matthei y Alejandra Matus: "Me tienen chata"

Esta jornada hubo un tenso cruce entre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la periodista, Alejandra Matus, mientras participaban en el matinal de Canal 13, "Bienvenidos".

El debate se dio debido a que la edil calificó como "flaites" a los jóvenes que golpearon a un hombre, luego de que este les exigiera el uso de mascarillas en comuna de La Reina.

A lo que la comunicadora expresó que "hay personas irresponsables en toda la estructura social chilena, y si no vamos a tomar preso a las personas que toman su helicóptero y se van a Cachagua y no les decimos flaites? no me parece bien estigmatizar independientemente de un hecho puntual".

La jefa comunal respondió que "parece que no me escuchó. Yo exigí nombres y apellidos y juzgar de la misma manera. Pero ellos no le rompieron la muñeca y no le pegaron en el suelo a nadie".

Matus insistió en su postura y manifestó que "Evelyn, mi tema es la palabra flaite, que es discriminatoria".

"Yo tengo derecho a usar las palabras que yo quiero, usted no es censora de nadie", contestó Matthei.

A lo que la periodista arremetió diciendo que "sí, y yo tengo derecho a criticarte. La semántica es muy importante, han habido muchos estudios de como la televisión ayuda a estigmatizar a ciertos grupos de la población

El cruce siguió entre ambas, pues la alcaldesa indicó que "sí, y cada vez hay más censura. Yo pensaba que cuando habíamos llegado a la democracia había libertad de expresión, pero aquí la izquierda dice que esto no se puede decir, que estaba palabra no se puede usar, y ¡me tienen chata!"

Matus aseveró que "yo no soy representante de la izquierda, sino del periodismo. Y una de las preocupaciones del periodismo es que el lenguaje sea justo".

la edil dijo que "sí, y ahora ni siquiera se puede ver ‘Lo que el viento se llevó’, a ese nivel estamos llevando las cosas".

"Yo no tengo ninguna capacidad de censurarla a usted, porque para eso debería tener una autoridad, escuchar sus palabras e impedir que se difundiera. Esa es la censura", cerró Matus.