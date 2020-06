Casi toda la RM sigue con casos al alza tras un mes de confinamiento

Diego Gotelli C.

Anoche, cuando comenzó a regir un nuevo toque de queda, parte de la capital cumplió un mes exacto de encierro, afectada por una mega-cuarentena que inició el 15 de mayo y que hoy tiene a 48 comunas de la región en confinamiento para intentar frenar el Covid-19. De ellas, el caso más extremo es el de Santiago Centro, que lleva 82 días de cuarentena.

Pero pese a lo prolongado de la medida, la realidad regional no mejora. Así al menos lo refleja el último informe epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud, que mostró que en la última semana casi todas las comunas cuarentenadas subieron sus casos activos, que son los pacientes que llevan menos de 14 días contagiados.

De acuerdo a los datos oficiales, las localidades capitalinas confinadas pasaron de tener 16.171 casos activos el 5 de junio, a llegar a los 19.728 enfermos recientes el 12 de junio, un alza del 22%.

Las cifras por comuna demuestran que 37 de los territorios encerrados aumentaron sus casos en siete días, mientras que uno se mantuvo estable y solo cinco bajaron sus infectados activos. La mayor alza porcentual se dió en Buin, que pasó de tener 106 pacientes contagiantes a los 215 que registra ahora, mientras que el mayor aumento en cuanto a cantidad de personas lo vivió Puente Alto, que tuvo 438 casos más tras subir de 1.331 a 1.769. (Ver tabla).

Con estos antecedentes se espera que mañana La Moneda decida si extiende el confinamiento por una semana más o lo levanta, aunque ayer el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, adelantó a La Tercera que él cree que la medida durará “al menos” todo junio, y quizás julio también.

Consultado al respecto en el balance diario de la pandemia, la autoridad evitó proyecciones, pero defendió la efectividad de las cuarentenas dinámicas. “En regiones han dado muy buen resultado y han logrado bajar la tasa de contagios y la tasa de presencia viral”, afirmó.

Muertes por comuna

El informe epidemiológico incluyó además por primera vez el detalle de las muertes de la pandemia por comuna, revelando que La Florida es la localidad con más decesos del país, registrando 157 muertes a la fecha.

Le siguen Puente Alto (156 fallecidos), Maipú (113), Independencia (111), Recoleta (106) y Santiago (105) como los únicos territorios con más de 100 decesos.

En la comuna poniente, ayer la alcaldesa Cathy Barriga informó la muerte de 15 maipucinos en menos de una hora. “Es fuerte. Por favor, si no es obligatorio, no salga. No más”, clamó la jefa comunal, quien izó una bandera blanca hasta a media asta en honor a los vecinos fallecidos.