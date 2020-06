Crece el debate por el retorno de clases y que se dé por cerrado el año

08:18 Magisterio y alcaldes critican opción mientras seguridad no sea total. Minsal y Mineduc piden que se analice la diversidad del país.

Ayer se cumplieron tres meses desde que el Gobierno suspendió las clases presenciales a causa de la pandemia, y aunque la intención inicial era retomarlas a fines de abril, hoy no existe claridad con el calendario debido al incremento de los contagios.

La encuesta Cadem arrojó ayer un alza en dos ideas. Una es que no vuelvan las clases presenciales y se mantengan las clases online, que subió en dos semanas de 55 a 57%; y la otra es de quienes estiman que hay que dar por terminado el año escolar y pasar a todos los estudiantes de curso, que aumentó de 31 a 34%.

Por el contrario, cayó de 9 a 5% el respaldo a que se retomen en el segundo semestre. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, comentó que esta tendencia se condice con una encuesta que hicieron ellos, con casi 40 mil profesores y padres.

“Hay mucha inseguridad . Estamos muy lejos de estar en condiciones, porque la crisis sanitaria está en pleno auge y todas las reseñas indican que va a seguir creciendo al menos hasta julio; y porque no se ve ningún plan respecto a generar las condiciones sanitarias y de infraestructura en los colegios que permitiría dar una relativa seguridad”, dijo.

Según la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el ministerio de Educación ha estado en reuniones con sostenedores para analizar posibles reaperturas graduales en lugares en que se pueda. Para eso ha flexibilizado las subvenciones preferenciales, a fin de que los colegios inviertan en sanitización y medidas.

Esto no calma a Aguilar. “La gente sencillamente no tiene confianza, se da cuenta que no hay condiciones para un retorno a clases de ninguna manera”, agregó.

La misma postura expresaron los dirigentes de la AChM y la Asociación Municipios de Chile (Amuch), Carlos Cuadrado (PPD) y Rodrigo Delgado (UDI). El primero afirmó que no lo sugerirán hasta que “exista un cierto de certitud de que no va a haber fallecimientos ni contagios masivos”. El segundo agregó que eso existirá sólo cuando haya “vacunas y anticuerpos”.

El gobierno

Antes de ser ministro, en mayo, el ahora jefe de la cartera de Salud, Enrique Paris, dijo que agosto era un mes de posible retorno escolar. Ayer respondió que “no hay una fecha precisa”, porque lo debe decidir junto al Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

“Obviamente va a depender de la curva viral (…) Se puede comenzar de forma parcializada también, no hay que tratar de abrir todo, eso sería un error”, dijo a radio Bío-Bío.

Figueroa coincidió. “No existe una fecha precisa para el retorno a clases, y esto sólo será en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan bajo una permanente coordinación con el Minsal. Con todo, la realidad sanitaria del país es diversa, lo que será considerado en el análisis que se hará junto al Minsal para ver en qué momento y bajo qué condiciones se puede volver a clases”, respondió.