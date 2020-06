Myriam Hernández conversará por chat con su público antes de los tres conciertos que prepara

Si en tiempos normales Myriam Hernández pasa gran parte de su año viajando tanto dentro como fuera de Chile, ahora ha debido estar en casa como todos los chilenos para evitar la propagación del Covid-19. Dice que está muy angustiada por la pandemia y por ver a quienes sufren con esto, de hecho cuenta que su hermano se contagió, pero que “gracias a Dios” no requirió de hospitalización, sin embargo está disfrutando el tiempo en casa”.

“He tenido tiempo de hacer cosas que nunca puedo hacer, como cocinar, ordenar y compartir mucho tiempo con mis hijos y marido”, cuenta a través de la cámara en conversación con hoyxhoy.

Detalla que de la conmoción por ver cómo estaba afectando esta pandemia a todos, apareció la idea de hacer una serie de conciertos que servirán para recaudar fondos tanto para los músicos de su staff, quienes viven de esto, y a una organización llamada Red de Alimentos que se encarga de repartir comida a quienes más lo necesitan.

“Estoy feliz de poder colaborar y de que la gente que compre su entrada también lo haga. Son precios bajos, yo entiendo que hoy la prioridad no es gastar en distracción, pero existen también la opción de comprar entrada para los tres conciertos y es más barato”.

Son tres conciertos con nombres diferentes, ¿tendrán diferencias entre sí?

Absolutamente. El primero se llama “Myriam: íntima, encuarentenada” y tendrá boleros, además de una canción de Bob Dylan que popularizó Adele, pero que yo hice una versión en español, también tendrá la famosa “Tusa” de Karol G, como una forma de responder a cuando ella cantó “El hombre que yo amo”, entonces es como un giño a eso, un pedacito más que sea. El otro se llama el “Lado B”, que son canciones que no se alcanzaron a promocionar tanto, no se llegaron a convertir en éxitos, pero la gente los pide mucho como “Sentimental, “La decisión”, “Tu boca” y “Quién va a saber”. El último concierto, que será el 5 de julio ya son todos los éxitos, de hecho se está dando la opción de que la gente elija cinco canciones que se van a evaluar y posiblemente incluir.

¿Tu versión de la “Tusa” va a quedar en algún lugar, donde luego se pueda ver?

No, no va a quedar grabado, lo que sí hay un registro en un Live que hice sobre un pedazo de la canción, ahora será un poco más extendida, pero sólo un poco más. Vamos a darle una vuelta a la segunda estrofa, pero esa parte del rapeo, la parte rápida, esa parte no va a ir.

¿Cómo se preparan, han ensayado físicamente?

Sólo reuniones vía Zoom, cada uno ensaya por su lado y lo graban, se lo mandan al director musical, él lo une, y me lo manda para ensayar y cantar como si estuviera con ellos. Obviamente previo al concierto haremos un ensayo general. También vamos a hacer una conversación por chat algunos minutos antes de cada concierto con los asistentes del show, para sentirlos más cerca, y para que ellos también me sientan, porque claro, no voy a sentir aplausos ni nada, entonces esto sirve para estar todos más cerca.

¿En qué teatro se va a hacer? ¿Están tomando precauciones adicionales?

No queremos dar el nombre del teatro porque pueden llegar fans y queremos que nadie se arriesgue, pero obviamente vamos a seguir la distancia social, mascarillas guantes y se va a sanitizar el teatro y los instrumentos.

Cuando sea seguro

Myriam Hernández también participa como jurado del programa de CHV “Yo Soy”, sin embargo cuenta que decidieron parar las grabaciones. “En algún minuto se pensó en volver sin público, pero por como está todo, es mejor hacerlo cuando se pueda y sea seguro”, cuenta la cantante, quien revela que se siente muy cómoda con el equipo y que aunque se extrañan hablan harto por WhatsApp.