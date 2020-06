Jorge Segovia cuestionó manejo del fondo del Sifup para futbolistas retirados

Jorge Segovia, propietario de Unión Española, manifestó en redes sociales sus reparos al fondo de futbolistas retirados del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

Luego que el ex delantero y hoy presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, cuestionara el reparto del beneficio realizado por el gremio que preside Gamadiel García, las críticas han crecido en las últimas horas.

Otros ex jugadores que manifestaron su molestia con el tema del fondo del Sifup son Marcelo León y Juan Luis ‘Limache’ González.

“Exijo que el sindicato también me pague los bonos (así le llaman)… 23 años fui futbolista profesional, muchos más que los años que jugó Gamadiel García y Luis Marín, entre otros, y que al parecer (investigar) habrían recibido dinero. Que opinen ex futbolista profesionales y hagamos algo para destapar la olla. Empiecen a averiguar…”, escribió el ex arquero de Cobreloa en su Facebook.

En tanto, Jorge Segovia no se quedó atrás y señaló en su cuenta de Twitter: “Unión Española le da la mano a Juan Machuca ahora que lo necesita", comenzó señalando en relación a los problemas que atraviesa el jugador tricampeón con el cuadro de colonia (1973, 1975 y 1977) y ex seleccionado nacional.

Luego, el dueño de la tienda hispana indicó que "otros, que nos criticaron sin fundamento, se dedican mientras tanto a justificar el extraño manejo que han hecho con unos recursos destinados a ayudar a los futbolistas retirados”.

Consignar que el Sifup acordó con Turner la entrega de 650 millones de pesos anuales hacia el ente gremial durante los próximos 15 años de contrato por el CDF. De esos dineros se destina un bono de 8 millones para los jugadores con 15 años de carrera, 13 millones a aquellos que estuvieron 18 años en la actividad y 20 millones para los futbolistas con 20 temporadas, siempre y cuando se hayan retirado después del 1 de enero de 2017.