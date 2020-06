Codina: “La RM sufre de manera horrorosa (…) por decisiones que no se tomaron a tiempo”

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señaló esta mañana que “estamos bien esperanzados a través de estilo (del nuevo ministro de Salud, Enrique Paris). Se nota carácter dialogante que busca trabajar en equipo en un momento crucial. Cuando uno ve las cifras, la RM sufre de manera horrorosa y obviamente la situación es compleja por decisiones que no se tomaron a tiempo, hoy lo que hay que hacer es sumarse y colaborar al ministro. Si al ministro le va bien, le va bien a Chile y a la gente que está sufriendo”.

Cabe recordar que Codina fue uno de los primeros y más duros críticos de las políticas de gobierno frente a la Pamdemia, quien desafió al ex ministro Jaime Mañalich por el cierre de colegios o la aplicación de cuarentenas en las comunas periféricas. Hoy Puente Alto es la comuna con la segunda mayor cantidad de muertes a nivel nacional.

“El único protagonismo que busco es que se tomen decisiones que sirvan a la gente. Mi preocupación como alcalde y las cifras demuestran que tenemos razón, es que la pandemia no entre en zonas de hacinamiento. (…) Primero, no se articularon trabajos con la atención primaria de salud con testeo y aislamiento, hoy los expertos dicen que es algo crucial. No sólo planteamos suspension de clases sino que cuarentena de forma anticipada, pero que la gengte pueda subsistir sino la cuarentena se transforma en lujo y la cumplen quienes tienen condiciones. Las ayudas economicas nos parece muy bien, tienen que llegar a la gente- Cuando se hizo el anuncio de medidas a municipios, dos meses después hubo transferencia, por eso cuando se habla de paquetes economicos hoy, (espero) que no se demore más de un mes en llegar a las familias (…) si no eso no tendrá efector real sobre ataques al problema sanitario”, dijo en Radio Universo.

Consultado por el acuerdo alcanzado el fin de semana, Codina señaló que “lo perfecto es enemigo de lo bueno, me huiera gustado acuerdo con más acapites, por ejemplo el tema de posnatal. Conozco en la comuna a un grupo de madres que están en esa condición y quieren quedarse para cuidar (a sus hijos), me habría gustado que temas tan sensibles como ése se incorporen de manera clara, pero valoro que se llegue a un acuerdo y que vayan a varios miles de millones en ayuda a la gente si ese es el marco, agilizar la ayuda a gente, no nos podemos conformar solo con acuerdos, si estos no llegan rapido, finalmente pierden el sentido“.

“Hemos estado entregando 13 mil cajas por día, entregaremos total de 140 mil cajas, lo que no llega al 100% de las viviendas pero es importante y la gente lo valora, pero yo estoy preocupado por la distraccion de equipos municipales que están entregando cajas en vez de apoyar en sanitarios. Nosotros articulamos apoyos de distinta índole, no solo tratamientos medicos, sanitización del hogar, traslados a residencias para ver si hay positivos confirmados, tambien si coincidieron en ir a un almacén de barrio (…) pero las cajas nos preocupan eso, nos distrae en recursos humanos“.

“Estoy de acuerdo con ayudar a la gente y si el Estado da cajas, nosotros nos alineamos y entregams, pero si es bueno estudiar el ejemplo de la iniciativa piloto de billetera de barrio, para comprar en almacenes de barrio. Entrega la posibilidad a la gente de elegir, a veces la gente necesita pañales o gas, no necesariamente azucar o fideos. Buscamos libertad para las personas de elgir, segundo activar a los comerciantes de barrio, que pueden quebrar y seguir aumentando indices de cesantía, micros y pequeños empresarios entregan mucho empleo y que la gente circule en lugares cercanos a sus domicilio, no como otros que van al centro porque reciben créditos. Tenemos que evitar aglomeraciones y para evitarla, pueden cumplir un rol los almacenes de barrio”.