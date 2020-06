Colmed por hibernación: “No nos va a ayudar a ganarle al coronavirus, es sólo una medida de salvataje”

11:12 José Miguel Bernucci, secretario nacional Colegio Médico, apuntó a la necesidad urgente de aumentar la trazabilidad y aislamiento de casos. “En todos los países donde se ha hecho cuarentena, al momento de levantarla siempre hay un rebrote, en algunos incluso peor que lo previo. Lo que hemos ido aprendiendo con las semanas es que si no rompemos la cadena de contagios ese rebrote va a aparecer sí o sí”.

“Varios números se van a empezar a transparentar, que no estaban totalmente claros con Mañalich. Así como con los fallecidos, ahora estamos viendo números (de contagios) más cercanos a la realidad”, dijo el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, sobre el aumento de 31 mil nuevos contagiados que deben agregarse hoy a las cifras oficiales.

“Estamos en un escenario realmente complicado. Estamos en nuestra quinta semana de cuarentena y los casos se mantienen sobre cinco mil (al día). Hemos dicho que del 3% al 5% de los casos activos que aparecen día a día, se van a transformar en pacientes críticos en 7 a 14 días posteriormente. Y con una red público privada que está sobre el 96%-93% significa que estamos en el peor de los escenarios”, señaló en Radio Universo.

“La cuarentena que es nuestra herramienta final y más efectiva para disminuir los casos diarios, en la quinta semana no está siendo efectiva, estamos en un escenario caótico, crítico y aparece este concepto de la hibernación que no es otra cosa que decir que la cuarentena está siendo inefectiva y necesitamos disminuir la movilidad a como dé lugar”, apuntó. “Cuando uno habla de cuarentena a nivel internacional, se entiende desde un toque de queda masivo, como también algo más laxo o casi falso como pasa en Santiago. Espacio Público dio en el clavo y al decir hibernación no deja lugar a dudas”.

“Pero independiente del nombre, lo que necesitamos es que el concepto de cuarentena o disminución de movilidad sea efectivo. La movilidad tiene que disminuir sí o sí bajo un 30%. Si esto no pasa, la cantidad de casos totales no va a bajar lo suficiente como para salir de esta crisis. Si bajar la movilidad bajo un 30% se llama hibernación, la verdad es que estamos de acuerdo con aquello”, dijo.

“Si no hacemos eso, tanto en cuarentena como en las ciudades donde tenemos pocos contagios, no vamos a evitar el rebrote posterior al encierro, entonces la verdad es que son cosas complementarias que requerimos hacer. Y ahí aparecen las residencias sanitarias que hay potenciar”.

Bernucci dijo que ampliar la cantidad de test “es la única manera eficiente a nivel mundial”. “La administración anterior del Minsal intentó la inmunidad de rebaño, cosa que ha fracasado en el mundo y ya con el agua hasta al cuello, se intentó hacer -sin la fuerza necesaria- una medida de TTA (trazar, tratar y aislar)”.

“Pareciera que testeamos mucho pero la verdad es que no es así y esto es porque con una positividad de hasta el 40 o 60% de algunos días, la cantidad de test está siendo insuficiente. Necesitamos hacer tres, cuatro o cinco veces más. Además, el 85% de los tests se hacen en la RM. O sea, para 9 millones de chilenos solamente hay un 15% de los test. No solamente estamos testando pocos números, sino que estamos testeando de forma desigual a nivel de regiones”.

Consultado sobre dónde se están produciendo los contagios, Bernucci dijo que según su experiencia en la ex Postal Central, “en las personas más vulnerables existe un gran contagio intradomiciliario, viven siete u ocho personas en una casa y si uno les pregunta si alguien más está contagiado, dicen que las ocho están contagiadas y tres hospitalizadas. Enfrentarse a esa realidad, de que de un paraguazo hay ocho contagiadas y tres graves, es bien fuerte”.

“En otros niveles el transporte público y espacios comunes son la gran forma de contagio”, agregó. “Pero a nivel socioeconómico bajo, es la coinfección domiciliaria, la que juega un rol bastante preponderante”.

Ante la consulta por su opinión frente al uso de dexametasona, que Inglaterra decidió suministrar a miles de pacientes, Bernucci respondió: “La palabra es no. La dexametasona la estamos ocupando hace rato. Los corticoides en las neumonías severas las usamos desde hace bastante tiempo. En la ex Posta la usamos hace tiempo, pero no es un fármaco milagroso”.

“Las personas que la usan lograron demostrar en un paper que los que reciben dexametasona le vas mejor que las que no, pero está muy lejos de derrotar el Covid”.