Banco Central dijo que un "estado de hibernación" podría causar una caída económica de más del 25% mensual

En marco de la propuesta que propusó Espacio Público sobre entrar en un "estado de hibernación" para contener los contagios de Covid-19, el presidente de Banco Central, Mario Marcel, se refirió a esta idea la cual podría causar una caída de la economía.

En una conferencia de pensa del Informe de Política Monetaria de junio, el timonel aseveró que la hibernación "entendemos que no está dentro de las decisiones que ha comunicado la autoridad sanitaria hoy día, pero en cualquier caso, por lo menos por la descripción que se hizo originalmente de esto, uno podría suponer que implica una detención de muchas más actividades"

"Si tomamos en cuenta que las estimaciones de crecimiento que el Banco hizo en el IPoM de marzo suponían que por cada mes en que se mantenían las cuarentenas y otras normas restrictivas que estaban en aplicación a comienzos de abril, es decir cuarentenas selectivas, suspensión de clases, y algunas otras restricciones a la movilidad, eso significaba una pérdida de producto de entre 12 y 15%", sostuvo.

Además, Marcel dijo que en la actualidad "podemos estimar que el tipo de cuarentenas que tenemos hoy día, con una cobertura considerablemente más amplia que supera el 40% de la población del país, que afecta a más actividades económicas, que contempla más restricciones a la movilidad, podemos estimar que con eso la pérdida que se produce durante un mes completo de vigencia de esas restricciones es entre 20 y 25%".

También aseguró que "si por hibernación entendiéramos restricciones aún más estrictas que estas que estoy describiendo y que están hoy día en aplicación, tendríamos que suponer caídas de actividad mayores a ese 25%".

"En esas circunstancias, por supuesto, surgen otros temas que no son propios del cálculo económico: temas logísticos, de abastecimiento de la población, etc., que me imagino que será lo que las autoridades considerarán al evaluar este tipo de propuestas", cerró el economista.