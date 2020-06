Corte Suprema declaró que Síndrome de Down no puede considerarse una enfermedad y ordenó a aseguradora entregar cobertura de salud

17:10 Máximo tribunal dijo que el padre del niño cumplió declarado las enfermedades preexistentes y que no le era exigible dar a conocer "una condición que no es patológica".

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el padre de un niño con Síndrome de Down y ordenó a la Compañía de Seguros Colmena a entregar cobertura a las enfermedades del hijo del demandante.

"Aun cuando la ciencia pueda desentrañar todos los aspectos sobre el tópico que se viene analizando, las máximas de la experiencia permiten sostener que, en lo que respecta al ámbito jurídico, un individuo con síndrome de Down no puede ser calificado como enfermo, toda vez que su condición es una diferenciación en su conformación genética que da lugar a una variante más dentro de la diversidad natural y propia de la naturaleza humana, pero que en caso alguno lo puede situar en la categoría de lo patológico ni menos aún en una posición de menoscabo de su dignidad, en la cual se le debe considerar en condiciones de igualdad, con mayor razón en el campo jurídico y en la plena adquisición y goce de sus derechos", estableció el máximo tribunal en su fallo.

La resolución además planteó que el demandante, al suscribir la incorporación al seguro, declaró todas las enfermedades preexistentes de su hijo precisando que padecía de asma e hipotiroidismo y que "no era exigible al asegurado declarar como enfermedad preexistente de su hijo una condición que no es patológica, como es el síndrome de Down".

Por ese motivo, dijo la Corte Suprema, "la excusa esgrimida por la aseguradora para negarse a bonificar los gastos que irrogaron las prestaciones de salud recibidas por el menor de autos resulta infundada".

""El otorgamiento de una prestación de salud constituye la satisfacción de una necesidad de interés general de los ciudadanos y que por tal motivo le corresponde al Estado garantizar se otorgue de una manera regular, permanente, uniforme, objetiva y sin discriminaciones, por su carácter obligatorio, que le permite ser calificada materialmente como una actividad de servicio público, en la cual se coopera por los particulares", añadió el fallo.