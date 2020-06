Hombre entregó insólita respuesta a la policía tras ser detenido por incumplir toque de queda

14:20 "Los italianos encontraron la cura del coronavirus. No es un virus es una bacteria", aseguró.

El equipo del matinal Buenos Días a Todos acompañó a una patrulla policial en un recorrido nocturno por la capital, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Fue en este contexto, donde la policía se encontró con un hombre que bebía alcohol en la vía pública, quien sorprendió tras entregar sus excusas sobre su actitud.

"Los italianos encontraron la cura del coronavirus. No es un virus es una bacteria", aseguró luego de ser consultado por el periodista, asegurando que "la bacteria se combate con aspirinas y antiflamatorios. Estamos salvados".

"Yo soy joven. Esto es un tongo. (...)Yo ando todo el día en la calle y nunca me he contagiado. Me hice el examen y salió negativo", replicó ante las preguntas del reportero.