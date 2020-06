Ex ministra Helia Molina dijo que antes de medidas "punitivas" el Estado debería "asegurarle a la gente sus derechos humanos básicos"

La ex ministra de Salud de Michelle Bachelet Helia Molina (PPD), abordó la pandemia y el proceso de cuarentenas.

En este sentido, aseguró a Cooperativa que "para hacer una cuarentena en un país como el nuestro donde dos millones y medio de personas tienen un trabajo informal, la verdad es que antes de poner cosas punitivas, que son válidas, el Estado tiene que asegurarle a la gente sus derechos humanos básicos de alimento, techo y abrigo", dijo.

En este sentido, hizo referencia a la promulgación de la ley que aumenta las penas contra quienes infrinjan las medidas sanitarias.

"Si se dan todas las condiciones para hacer la cuarentena, sociales y económicas, e igual la gente no lo respeta, yo estoy de acuerdo en que hayan multas y que haya cárcel", sostuvo, aunque añadió que "el manejo de esta pandemia ha sido desastroso".

Aunque, insistió en que "hay cosas que el Ministerio ha hecho bien, pero no se trabajó con un criterio de salud público, no se hizo caso a lo que le decía el comité asesor, no se le dio rol a la atención primaria durante tres meses".